Gyalogosan és kerékpárral a Mária-úton

A gyermek-szülő szeretetkapcsolat megerősítésére hirdetnek kerékpáros és gyalogos zarándoklatot a Mária-út erdélyi szakaszán az elkövetkező napokban. Csatlakozni lehet felekezettől függetlenül, több helyszínen is.

Szervezett zarándoklatok lesznek Csíksomlyóra, Székelyudvarhelyre, Bétába, Futásfalvára, Sepsiszentgyörgyre, Gyergyószárhegyre, az Egyes-kőhöz, Tusnádfürdőre, Gyimesbükkre, de Marosvásárhelyről Jobbágyfalvára is.

Több százan készülnek zarándokolni

Hargita megyében a 14 kilométeres Csíkszentimre – Csíksomlyó zarándoklathoz lehet csatlakozni augusztus 10-én, szombaton, továbbá a szintén 14 kilométeres Csíkrákos – Madéfalva – Csíkcsicsó – Csíkpálfalva – Csíksomlyó, vagy a 26,8 kilométeres Gyimesfelsőlok – Csíksomlyói távhoz, mindhárom a csíksomlyói kegytemplomban 18 órától esedékes szentmisével zárul. Az indulási időpontokról és részletekről Ferencz Attila (0742-596 834) tájékoztatja az érdeklődőket.

Gyergyóremetéről, Gyergyóditróból és Gyergyószentmiklósról is szerveznek zarándoklatot a gyergyószárhegyi templomhoz, ezekhez is lehet csatlakozni, a részletes programot Oláh Ferenc (0733-056 676) tudja. Felcsíkon Balánbányáról az egyes-kői Irgalmasság-kápolnáig lehet gyalogolni ugyancsak augusztus 10-én.

Emellett a Málnásfürdő – mikóújfalui máltai tábor – Sepsibükszád – Tusnádfürdő útvonalon és a Csíkszentsimon – Csatószeg – Verebes – Tusnád – Újtusnád – Tusnádfürdő szakaszon is társulni lehet a zarándokokhoz, akiknek 16 órakor tartanak szentmisét a tusnádi fogadalmi keresztnél. A szakaszfelelős Csont Ede (0742-371 242), tőle lehet a részletek felől érdeklődni.

Székelykeresztúrról és Szentegyházáról is indul gyalogos zarándoklat a Mária-úton, de a Kápolnás – Szentegyházasfalu – Szentkeresztbánya – Lövétebánya – Szentegyháza – Kápolnásfalu szakaszon is lehet csatlakozni a gyermek-szülő szeretetkapcsolatokért is imádkozó zarándokokhoz, vagy azokhoz, akik csak társaságban, csodaszép tájakon szeretnének egyet gyalogolni. Ezeken a szakaszokon az egyik segítő György Attila (0745-251 341), tőle lehet eligazítást kérni.

Kovászna megyében Maksa, Angyalos és Sepsiszentgyörgy között szerveznek gyalogos zarándoklatot, erről Vajna Csilla (0745-155 671) nyújt bővebb tájékoztatást.