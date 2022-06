Gyaloghidat építenek az iskolához a nagyobb biztonság érdekében

Figyelnek a biztonságra

Mint a polgármester elmondta, tavasszal helyezték ki gyaloghíd két betonpillérét, nemrég pedig a betongerendákat is felszerelték. Ezt követően alakítják ki a feljárókat, úgy, hogy a mozgássérültek számára is akadálymentes legyen, és korlátokat is helyeznek fel.