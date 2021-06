Gyalog tette meg kutyájával az adománygyűjtő 1300 kilométert

Buz Sándor és kutyája Gyangó • Fotó: Márk Endre Facebook-oldala

A férfi Sankt Pöltenből indult április 4-én, Máriacell érintésével haladt a zarándokok útvonalán, a Mária úton Erdélyig, és 1300 kilométer megtétele után, június 17-én érte el úti célját, Szászrégent. Ott fogadta őt Márk Endre polgármester is, megköszönve mindazt a fáradozást, amit a négylábúak érdekében tett.

Mínusz 20 fokban is kint aludtak

A hosszú úton elkísérte a kutyája, Gyangó is. A legszükségesebb dolgokat, például sátrat, esőköpenyt, pokrócot, vagy a kutyaeledelt egy kis szekérben húzta maga mögött.

Amikor elindultam, nem volt semmi pénzem. Szabadban aludtam, vagy a sátorban, vagy a szabad ég alatt. Sokszor fáztam, majd megfagytam, még mínusz 20 fokokat is kifogtunk, de végig kint aludtunk a kutyámmal, úgy, ahogy eleve elterveztem. Aztán a nagy melegeket is el kellett viselnünk

– mesélte a Székelyhonnak Buz Sándor, aki azt is elmondta, hogy Marosvásárhelyen született, szüleivel gyerekkorában telepedtek ki Ausztriába. A kapcsolata úgy alakult ki a szászrégeni Fiducia kutyamenhellyel, hogy onnan fogadta örökbe négylábú barátját, Gyangót tavaly októberben. Decemberben határozta el, hogy elindul erre az útra, és februárban kezdett hozzá kutyájával együtt az indulást megelőző két hónapos edzésnek.

Újból elindulna

A hosszú gyaloglás célja az volt, hogy 5000 eurót gyűjtsön a szászrégeni kutyamenhelynek, és ezt túl is teljesítette,

több mint 8000 euró, vagyis 40 ezer lej gyűlt össze

– válaszolta érdeklődésünkre Buz Sándor. Hozzátette, ebből az összegből felújítják a kutyamenhely tetőzetét, rendbe teszik a szállást, hogy jobb körülményeket biztosíthassanak a négylábúaknak, illetve a kóbor kutyák ivartalanítását is elvégzik. Kérdésünkre, hogy újból megtenné-e e nehéz utat, igennel válaszolt. „Két évvel ezelőtt is gyalogoltam, akkor kutya nélkül, a spanyolországi Compostelába. Azt mondtam, ha arra képes voltam, akkor el tudok gyalogolni Erdélyig is. És sikerült is és újból megtenném. Nem bántam meg, a célt, amit magam elé tűztem, elértem” – fogalmazott Buz Sándor, aki a pénzgyűjtés mellett fel szerette volna hívni az emberek figyelmét a kóbor állatokra, arra ösztönözve őket, hogy segítsenek a befogadásra és szeretetre szorulókon.