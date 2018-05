Gyakran megrongálják a csíkszeredai játszótereket

Minden tavasszal kijavítják, rendbe teszik a játszótéri elemeket • Fotó: Gecse Noémi

„Nemrég javították meg az egyik padot és a kicsi vonatot. Most valóban rendbe van téve a játszótér, azonban az a baj, hogy nagyon szemetes. Este a fiatalok itt duhajkodnak, gyakran a játékvonaton hagyják az üres italos és cigarettás dobozokat, a padok előtt pedig tele van cigarettacsikkel, ezeket nemcsak a suhancok, hanem néha a gyerekekre vigyázó szülők is a földre dobják” – jellemezte a csíkszeredai Gál Sándor téri játszóteret egy közelben lakó nagymama, aki unokájával játszott a játszótéren.

Rongálásokra panaszkodtak a dendrológiai parkként ismert terület közelében lévő játszótéren,

ahol egy törött hintáról osztottak meg képeket a Facebook közösségi oldalon. Szerdai terepszemlénken azonban már egy rendbe tett játszóteret láthattunk, a törött hintát megjavították a városháza alkalmazottai. „Elégedettek vagyunk, ahogy rendbe tették a játszóteret: a hét elején lekaszálták a füvet, most tisztaság van, a játszótéri elemeket is megjavították, a leszakadt hintát visszaszerelték” – válaszolta érdeklődésemre két nagymama, akik az unokáikra vigyáztak a szóban forgó helyszínen. Hozzáfűzték, esténként a fiatalok ott szoktak randalírozni, szemetelnek és rongálnak, most azonban örvendenek, hogy ilyen rendezett lett a játszótér.