Gy. Szabó Béla erdélyi öröksége

Az elmúlt 35 évben Ferenczy Miklós lelkipásztor 137 kiállítást szervezett. A legtöbbet Erdélyben, mintegy harmincat Magyarország nagyobb településein, de

a fametszetekről készült levonatok eljutottak több európai nagyvárosba is, többek között Stuttgartban és Brüsszelbe.

A kolozsvári emlékházba betérő látogatók számos fényképpel és levéllel is megismerkedhetnek, amelyek Gy. Szabó szerteágazó kapcsolatait mutatják be a kor jeles íróival, költőivel, képzőművészeivel és egyházi főméltóságokkal. Gy. Szabó Béla barátja volt Márton Áron püspöknek is, aki gyulafehérvári házi fogságából szabadulva kolozsvári lakásán kereste fel. Az erdélyi püspök adta át a Vatinkánban VI. Pál pápának a Dante- és a Jelenések könyve-sorozatot, amelyet a Szentatya magyar nyelvű levélben köszönt meg a kolozsvári művésznek.

A Hangadó e heti adásának vendége Ferency Miklós református lelkipásztor, akivel Makkay József beszélgetett.