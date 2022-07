Gőzerővel zajlanak az utolsó előkészületek az idei Tusványosra

A szabadegyetem naponta 16 óráig ingyenesen látogatható, akik azonban később érkeznek, 30 lejért léphetnek be a területére, de egész hétre szóló jegyet is válthatnak 120 lejért. A táborban 6 óra időtartamra 10 lejért, egész hétre 60 lejért értékmegőrző szolgáltatás igényelhető. Sátorhely ugyancsak napi 30 lejért, illetve heti 120 lejért foglalható. A biztonsági- és vadőrszolgálat mellett a városban taxiszolgáltatás is működik majd. A szervező ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Tusnádfürdőn továbbra is sok a medve.