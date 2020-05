Gőzerővel zajlanak a beruházások Csíkcsicsóban

Újabb utcák felújítását kezdték el • Fotó: Pinti Attila

Mint Péter Lukács, Csíkcsicsó polgármestere tudatta, a községben két nyertes pályázat nyomán korszerűsítik a községi utakat. Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) által nyújtott finanszírozás értéke 4,5 millió lej, amelyből 5,5 kilométernyi községi útra terítenek aszfaltszőnyeget, ezt a tervek szerint szeptemberig be szeretnék fejezni.

„Nincs még teljesen befejezve egyetlen útszakasz sem. Több helyen szükséges a kopóréteg elhelyezése, a kanálistetők is a helyükre kell kerüljenek, de az útmenti sáncokat is ki kell még alakítani” – részletezte a munkálatok sokaságát.

HIRDETÉS

A járvány miatt nem voltak kiesések, az ütemtervet tartani tudták.

A Helyi Fejlesztési Országos Program (PNDL) keretéből további 5,7 kilométernyi községi út felújítását tudják még elvégezni, ennek előkészítése folyamatban van. A járdafelújítás viszont elakadt, mivel a beszállító kevesebb építkezési anyagot tudott biztosítani egyelőre, de reméli, hogy nemsokára új szállítmány érkezik, és folytatni tudják a munkálatokat.

Iskolabővítés, óvodaépítés

Sikerült a kivitelezővel szerződést aláírni a helyi Kájoni János Általános Iskola új épületszárnyának elkészítésére, amelyre a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 8 millió lej értékű támogatást biztosított. A beruházás műszaki tervei utolsó simításokra várnak – tudtuk meg. A polgármester elmondta, eredetileg a tanév lejárta után szerettek volna nekilátni a munkának, de mivel ebben a tanévben már nem lesz oktatás az intézményben, így május végén ennek neki is tudnak fogni.

A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökségtől (AFIR), 1 millió 976 ezer lej értékben nyert támogatást a község egy új óvoda építésére.

Mivel a pályázat kiírásának pillanatában nem volt megfelelő szabad közterület, a labdarúgópályára kényszerültek azt rátervezni. Időközben viszont sikerült területeket vásárolni, így most arra törekednek, hogy módosítsák a terveket és mentsék meg a sportpályát. „Száz méterrel arrébb most már van egy területünk. Ha oda sikerül minden engedélyt beszerezni és a finanszírozóval is meg tudunk egyezni, ott építkeznénk majd” – tette hozzá Péter Lukács, megemlítve, a nemrégiben a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek is érintik ezt a beruházást.

HIRDETÉS

„Hogy ne álljon meg a sor, még van egy örökségvédelmi pályázatunk is. A technikai tervek elkészültek, most egy gyulafehérvári engedélyeztetésre várunk. Munka szempontjából, azt mondhatom, jól állunk, számottevő csúszásunk egyik projektben sincs. De tudjuk, ma így, holnap úgy” – számolt be a községvezető.