Görögországba is repülhetünk Marosvásárhelyről 2020-tól

Aki már most tervezi, hogy jövő nyáron hol szeretne nyaralni, az jó, ha tudja: valószínűleg a marosvásárhelyi reptérről charter járat fog indulni Görögországba.

Jelenleg a marosvásárhelyi reptérről egyiptomi és törökországi üdülőtelepekre lehet repülni, s ezt a lehetőséget nagyon sokan ki is használták az elmúlt időszakban. Görögország lesz az újabb nyári célállomás, amelyre már idén is igény lett volna. Mint Peti András, a Transilvania reptér igazgatója a Székelyhonnak elmondta,

az egyik utazási cég, akivel jó viszonyban vannak, s amely más célállomásokra is szállíttatja vendégeit Marosvásárhelyről, már idén be akarta indítani a görögországi charter járatokat is.

Azonban csak olyan repülőt találtak, amely éjfélkor szállította volna az utasokat, s tapasztalatból tudják, hogy a turisták nem szeretnek éjjel utazni, nem szeretik, ha egy napot elveszítenek a szabadságukból az induláskor.

Érvek mentén

„A szakértők szerint ideális az, ha a járat 12-14 óra között indul, hiszen így a turistáknak van idejük kényelmesen megérkezni a reptérre és az estéjüket már nyugodt körülmények között a tengerparton vagy a szállodában tölthetik.

Repülőgéphiány miatt nem indult be idén a görögországi charter járat, de szinte biztos, hogy jövőre ez a gond megoldódik, s lesz, elfogadható időben, járat egy közkedvelt görögországi szigetre is

– tudtuk meg a reptér igazgatójától.

Peti András emlékeztetett, hogy szeptemberben a memmingeni (Németország) repülőtér felújítása miatt az ottani járatokat ideiglenesen átköltöztetik a fridrichschafeni repülőtérre, amely a Boden-tó közelében található. Ez a reptér azért érdekes, mert autóval könnyen bejárható onnan Németország, Ausztria, Lichtenstein és Svájc is. Egyébként erről a reptérről indul a világ legrövidebb repülőútja, ami csupán 8 percet tart, ezalatt az utazok 18 kilométert utaznak a németországi Friedrichshafenből a svájci Sankt Gallenbe, átrepülve a a Boden-tó felett.

A memmingeni repteret szeptember 17-29. között javítják, ez idő alatt fognak a Marosvásárhelyről induló menetrend szerinti járatok a fridrichschafeni reptérre érkezni és indulni.

Peti András kihangsúlyozta, ha lenne kellő érdeklődés ez új célpont iránt is, akkor lehetséges, hogy valamikor ide is utazhatnának Vásárhelyről az utasok.

Ugyanakkor érdemes tudni – amiről korábban már részletesen beszámoltunk –, hogy október 27-től naponta lesz repülőgépjárat Marosvásárhelyről Budapestre, ezekre már lehet jegyet váltani.