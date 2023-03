Górcső alá kerülnek a közétkeztetésben felhasznált alapanyagok

Szerdától az összetevők mellett az adalékanyagok listáját és az ételek tápértékére vonatkozó információkat is kötelesek lesznek feltüntetni az étlapon a közétkeztetési egységek, illetve az allergének nevét is átláthatóbban kell megjelenítsék, mint eddig. Sok azonban még a megválaszolatlan kérdés az étterem-tulajdonosokban az új fogyasztóvédelmi szabályozással kapcsolatban.

Az eddiginél szigorúbb szabályozást vezet be szerdától a fogyasztóvédelmi hatóság a vendéglátóhelyeken felszolgált, illetve a házhoz rendelhető készételek összetevőire vonatkozó tájékoztatást illetően.

Az új törvényt eredetileg múlt év decemberében vezették volna be, ám végül idén március 15-re halasztották azt, hogy felkészülhessenek rá a közétkeztetési egységek, amelyek közül soknak a működtetője arra panaszkodott, hogy

Sok azonban még a megválaszolatlan kérdés a szabályozással kapcsolatban, ezért több vendéglátóhelyen nem is kívántak nyilatkozni a témában, mondván, még nem sikerült teljesen felkészülniük a szabályozás alkalmazására.

„Én úgy gondolom, hogy amikor elkezdik ezt ellenőrizni, akkor is lesznek még értelmezési kérdések. Mi az elvárásoknak igyekeztünk a lehető legnagyobb mértékben megfelelni, és ha nem is száz százalékban, de nagyon nagy mértékben ez sikerült is” – fogalmazott. Nem tudni azt sem – folytatta –, hogy

az alapanyagok tápértékére vonatkozó internetes adatbázisok közül – amelyek között eltérések is vannak egyes értékekben – melyek elfogadottak hiteles forrásként, csak a nemzetköziek vagy a belföldiek is.

Ráadásul ezek egy része a 100 grammra vonatkozó adatot tünteti fel, míg mások más mennyiséget vesznek alapul.

Verzár Lóránt szerint lehetetlen helyzetet eredményezett volna, ha a menüsor bevizsgáltatása lett volna a szükséges pluszinformációk beszerzésének az egyetlen módja. Ők arra törekednek, hogy gyakran frissítsék a menüt éttermükben – például a piacon talált friss, helyi alapanyagoktól függően is –, ez hetente vagy akár naponta is megteszik, értelmezhetetlen lett volna számukra, ha ilyenkor mindig be kellett volna vizsgáltatni az új fogást.