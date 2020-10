Geofolk – a világ összes viselete egy gyűjteményben

Székelyudvarhelyi kezdeményezőcsapat szándékszik a világ összes országának viseleteit, valamint az ott élő kisebbségi népcsoportok népviseleteit Geofolk néven gyűjteménybe szedni. A terv nem is elérhetetlen: jövő vasárnap már több mint 1700 darabot számláló fényképgyűjteményt tekinthet meg a nagyérdemű Székelyudvarhely főterén.

Az egykori Fogarasföld népi viselete • Fotó: Dávid Botond/Geofolk

A XI. Székelyföld Napok részeként október 11-én, azaz jövő vasárnap délben a Márton Áron téren nyitják meg a Geofolk nevű kezdeményezés működtetői a nemzetközi fotókiállítást:

a tárlat anyagában a világ 55 országa többségi nemzetének, valamint az ott élő nemzeti kisebbségeknek a népviseletei láthatók, több mint ezerhétszáz darab.

Ilyen volumenű és ehhez hasonló összeállítás a kezdeményezők tudomása szerint még nem készült, ezért a Geofolk szándékai között szerepel, hogy ez a rekord hitelesítést szerezzen. De nem állnak meg itt.

HIRDETÉS

A projekt kezdete 2014 májusára tehető – ekkor készült a sorozat első képe – árulta el Komoróczy Zsolt, a projekt egyik kezdeményezője. A Geofolk ötletgazdája Dávid Botond, székelyudvarhelyi fényképész, aki azonban már 2012-től járt nemzetközi fesztiválokra, akkor még inkább a portré fotók készítésének céljával. Két év kellett, mire elhatározta, hogy valami rendszert kellene belevinni a fotózásba.

A most kiállítandó felvételek zöme itthon és az anyaországban készült, de a folklórfesztiválok is gyűjtőterepként szolgáltak, a fotós tehát Európa több országában, majd Indiában és Dél-Amerikában is megfordult.

„Az ötlet nyilván nem egyből jött, előbb csak a szorgalmas gyűjtőmunka volt, hogy egyre több kép legyen, egyre több viselettel. Utána pedig óhatatlanul eljött az adminisztrátori munka pillanata, amikor a képeket rendszerezni kellett, és

rájöttünk, hogy kincset találtunk, vagyis kincs van a kezünkben, amit meg kell mutatni a világnak, s mi több fejleszteni kell, akár nagy, magasztos célokat megfogalmazva

– avatott be Komoróczy Zsolt.