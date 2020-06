Gázvezetékcsere Székelyudvarhelyen: csökkentek a szivárgások

Továbbra is zajlik a gázvezetékcsere Székelyudvarhelyen: a tavaly elkezdett, városszintű beruházás kivitelezését nem kellett leállítani a szükségállapot idején, az elmúlt hetek esőzései miatt viszont néhol kényszerszünetet tartanak a munkacsoportok.

Néhány utcában a burkolat visszaállításánál akadtak el a kivitelező cégek. Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

A beruházás finanszírozója, a Delgaz Grid Rt. megbízásából párhozamosan több kivitelező cég is dolgozik Székelyudvarhelyen, ezért a vezetékcsere a város több pontján is egyszerre zajlik. A hálózat modernizálása mellette a kivitelezők helyreállításokkal (a feltört burkolat visszaállításával) is foglalkoznak, amennyire az időjárási körülmények ezt engedik.

„Több helyen elő van készítve a nyomvonal aszfaltozásra, de az esőzések miatt ezzel a munkafolyamattal még várni kell” – mondta el kérésünkre Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtószóvivője.

Több utca aszfaltozásra vár

Ha az időjárás engedi, akkor a napokban elkezdődik a Tábor utca burkolatának a helyreállítása (az Ady Endre és a Gábor Áron utca közötti részen), de tervben van ugyanakkor a Függetlenség út azon részének az aszfaltozása is, ahol már lefektették az új vezetéket. A sajtószóvő ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a terveket az időjárás felülírjhatja.

A Rózsa utcában hetek óta zajlanak a munkálatok: az utca aszfaltos részén lefektették a fővezetéket, következnek a hosszú bekötések az Iskola utca és a híd közötti szakaszon. Szerdán azonban itt sem dolgozhattak a munkagépek.

Befejezték a Lorántffy Zsuzsanna utcában is a vezetékcserét, és utolsó fázisához érkezett a kadicsfalvi részen a vezetékcsere: itt a Fenyő és Gát utcákban voltak munkálatok. Továbbá az Orbán Balázs utcában a kivitelező elért a Nicolae Bălcescu utcai kereszteződésig, itt készen vannak a hosszú bekötések. A rövid bekötéseket ezen a héten tervezik elvégezni a Nicolae Bălcescu utca és a Septimia Szabadidőközpont között.

Sokkal kevesebb a meghibásodás

A Malom utcában is zajlik a munka: múlt héten egy harmadik munkacsoport visszaaszfaltozta a Malom utcában a vezeték nyomvonalát a Kossuth Lajos és a Sziget utca között. A Sziget utcai kereszteződés és a Sziget utcai szakasz be van betonozva, jöhet az aszfaltozás. A következő időszakban a Malom utca másik szakaszának a helyreállításán fognak dolgozni. A továbbiakban pedig a Bethlenfalvi úton (a Mol töltőállomás után) a jobb oldali vezetékszakasz cseréje következik.

A vezetékcsere beváltotta a hozzá fűzött reményeket, tudtuk meg, hiszen jelentősen visszaesett a gázszivárgások száma. Mint arról már írtunk: 2018 telétől 2019 kora tavaszáig a hőmérséklet-ingadozás miatt több száz helyen volt gázszivárgás Székelyudvarhelyen, ezért vált halaszthatatlanná a több mint harmincéves, zömmel fémcsövekből álló vezetékhálózat teljes cseréje. Egyébként

legutóbb idén május 12-én volt beavatkozást igénylő eset a városban – ezzel szemben másfél évvel ezelőtt naponta több helyen is előfordult gázszivárgás.

Tavaly összesen 29 utcában 17 kilométernyi vezetéket cseréltek ki, idén eddig 11 utcában mintegy 3,5 kilométernyi új vezetéken kezdődött el a szolgáltatás.