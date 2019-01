Gazdasági és egészségügyi témában szervez előadásokat és képzéseket az Arbor Vállalkozók Szövetsége

Az egészségmegőrzés segítése, és általános műveltség bővítése, kultúraterjesztés is célja azoknak a most induló, vagy folytatódó ismeretterjesztő előadássorozatoknak, amelyeket az Arbor Vállalkozók Szövetsége szervez 2019-ben. Ugyanakkor természetesen a fő tevékenységi területük, a gazdasági élethez kapcsolódó képzéseket, vállalkozói konferenciát is szerveznek a következő hónapokban.