Gazdanapra várják az érdeklődőket Csíkszentsimonba

A csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán szervezi meg idén is a Csíkszéki Gazdanapokat a helyi önkormányzat, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete és Hargita Megye Tanácsa, szeptember 26-án. A vasárnapi esemény jótékony jellege mellett vásár, rönkhúzás és tombola is várja az érdeklődőket.

Becze István és Kozma István. A gazdanapok programpontjait ismertették • Fotó: Veres Nándor

Az eseményt felvezető sajtótájékoztatón Kozma István Csíkszentsimon polgármestere elmondta: idén is két pillérre építettek fel a gazdanapokat.

A kulturális és sport programok, illetve az adománygyűjtés az esemény fő céljai. Csatlakozva a Magyarok Kenyere programhoz, idén is felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy a pénzbeli adomány mellett akár gabonával vagy krumplival is beszállhatnak az adománygyűjtésbe a gyermekvédelmi központ számára

– tudatta, hozzátéve, hogy jelenleg 14 gyerek tölti mindennapjait az intézményben. A várható programokkal kapcsolatban elmondta:

HIRDETÉS

délelőtt 10 órától traktoros felvonulással, majd 11 órától hálaadó szentmisével fog kezdődni a program, amelyet Böjte Csaba ferences rendi szerzetes fog bemutatni.

Később a ló és a lovas tevékenységek kapnak nagyobb szerepet a hat és fél hektáros területen: szekeres ügyességi verseny, illetve rönkhúzó verseny is lesz, amely egyébként a székelyföldi rönkhúzó verseny csíkszéki előfutama is lesz egyben az – előbbire 14, utóbbira 15 benevezettet regisztráltak már.

„Gazdaesemények hétvégéi vannak térségünkben, ennek megfelelően szakmai sátorral is készülünk a gazdanapokra” – ezt már Becze István, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke közölte. Rámutatott:

takarmányozási programot mutatnak be, de más előadások is lesznek az aktuális mezőgazdasági pályázati lehetőségekről.

Az esemény részeként idén is keresik Csíkszék legnagyobb krumpliját, továbbá lesz helyi termékek vására is, a gyerekeknek pedig külön játszólabirintussal készülnek. Tombolahúzást is tartanak, amelynek fődíja egy helyi gazda által felajánlott száz kilogrammos borjú lesz.