Gazdafórum: a könnyebb boldogulás érdekében összefoghat Gyimes-völgye

Gyimesi látkép. Másképp értékesítenék az itt megtermelt javakat • Fotó: Veres Nándor

Gyimes-völgyében a mezőgazdálkodók többsége vegyszermentesen gazdálkodik, de mégis nehezen tudják termékeiket értékesíteni, azokért kielégítő árat kialkudni – mutatott rá Farkas Tibor. A felsőloki gazda hozzátette, az általuk különböző feldolgozóknak eladott „bio alapanyagok” – tej, hús – konvencionális, tehát megszokott, nagyipari termékekkel összevegyítve kerülnek feldolgozásra, majd lesznek megvásárolhatók az üzletek polcairól.

Ha viszont az ember vegyszermentes terméket szeretne családja asztalára tenni, nagyon nehezen találna olyat, ráadásul nagyon magas árat kellene fizetnie érte. Ennek tükrében pedig szinte pocsékolásnak tűnik a gyimesi alapanyagokat az eddigi formában értékesíteni.

Emiatt jutott arra a következtetésre a fiatal mezőgazdálkodó, hogy érdemes lenne a Gyimes-völgyében megállítani ezt a folyamatot, és

elgondolkodni a térségi szintű biotermelésen, illetve értékesítésen.

Első lépésként felkereste a három gyimesi község – Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk – polgármesteri hivatalait, a helyi gazdaszervezeteket, és több mezőgazdálkodót is, hogy kikérje véleményüket. Miután mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kapott, felvette a kapcsolatot a kolozsvári Bioterra Egyesület képviselőjével, illetve az általuk működtetett felügyeleti és tanúsítási szervezettel, egyeztetett a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság szakembereivel, biotermeléssel foglalkozó gazdával, minekutána

a témában gazdafórumot tartanak 12 órától a gyimesközéploki kultúrotthonban.

Szakmai előadások

Az érdeklődő gazdák ezáltal többet tudhatnak meg a biotermelésről, annak feltételeiről, a jelenlegi piaci mutatókról. A felszólalók között lesz Albert Imre, a kolozsvári Bioterra Egyesület képviselője, Miklós Levente, a megyei mezőgazdasági igazgatóság alkalmazottja, Fazakas Imre biogazda, Rodics Gergely tanácsadó, Pál Péter, a gyimesbükki Degustarium Értékesítési Szövetkezet képviselője, illetve Farkas Tibor. A kezdeményező kiemelte,

célja, hogy a völgyben gazdálkodók a működő szervezetekkel együtt megismerjék a biogazdálkodás lehetőségét és elkezdjenek a továbbiakban együtt gondolkodni annak érdekében, hogy minőségi, egészséges helyi termékeket állítsanak elő.

Szemléletváltás is szükséges

Egyelőre ugyan a tej- és hústermeléssel foglalkozó gazdák vannak többségben a völgyben, továbbá pár bioméhész is tevékenykedik a térségben, de

további lehetőség rejlik még az erdei gyümölcsökben, gombában és gyógynövényekben is

– hívta fel a figyelmet Farkas Tibor. Megjegyezte, ezen termékek bioként való értékesítése nemcsak jobb megélhetési lehetőséget biztosíthatna a helyieknek, hanem elérhetővé tenné az egészségesebb táplálékok beszerzését is. Ehhez persze szükség van minél több fogyasztó, vásárló szemléletváltására is, hogy ne csak az árát, hanem a minőségét is nézzék a kosárba kerülő terméknek – tisztázta.