Gázbevezetés: a lakók térfelén a labda

Gyergyószentmiklóson újabb fórumon tanácskoztak a Rákóczi Ferenc és Márton Áron utcai földgázbevezetést igénylő lakók. A Tarisznyás Márton Múzeum előterében rendezett találkozón ezúttal kevesebb érdeklődő vett részt. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere az elkészült szerződésmintát ismertette, és beszélt arról, hogy a parlament elfogadta a módosítást, miszerint a földgázszolgáltatás is a közhasznú szolgáltatások közé fog tartozni. A gázszolgáltató nem képviseltette magát.

A lakossági fórumot a Tarisznyás Márton Múzeum előterében tartották • Fotó: Baricz-Tamás Imola

Arról is szót ejtett, hogy azt tapasztalja, egyre kevesebben állnak az ügy mellé. Az eredeti listán ötvennyolc érdekelt személy neve szerepelt, a jelenlévők száma azonban húsz körüli volt.

Több mint ötven személy neve szerepelt a listán, akiket érdekelne a földgázbevezetés, azonban a csütörtök esti megbeszélésen lényegesen kevesebben jelentek meg. Nagy Zoltán polgármester a Hargita Gáz Rt.-től kapott szerződésmintákat mutatta be, és ismételten jelezte, hogy

Az lista alapján számolt a Hargita Gáz, a szerződésmintában megjelölte,

ötvennyolc igénylő esetén a gerincvezeték kiépítéséhez családonként 5087 lejjel kell hozzájáruljanak, és a szerződés aláírását követő öt napon belül kell az összeg ötven százalékát kifizetniük.

A kiadást még növeli a csatlakozási díj is. A szerződést minden igénylő család külön kell megkösse a földgázszolgáltatóval. Egy-egy mintapéldányt mindenki hazavihetett, hogy tanulmányozhassa, azonban napokon belül el kell dőlnie, hogy lesz-e földgázvezetés, vagy sem. A lakók, ha elfogadják a Hargita Gáz Rt. ajánlatát, akkor szerződést kell kössenek mielőbb.

A polgármester beszélt arról a törvénymódosításról is, melyet éppen egy nappal a találkozó előtt hagyott jóvá a parlament, miszerint a földgázszolgáltatást is a közhasznú szolgáltatások közé sorolják. Hogy pontosan mit is jelent ez a módosítás, arra egy külön rendelkezést dolgoznak majd ki.