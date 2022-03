Gasztronómiai magániskolát létesítenek Székelyudvarhelyen

Az épülő akadémia látványterve. Elméleti is gyakorlati képzést is kapnak a tanulni vágyók • Fotó: Ideco – Interior Design

Gasztroakadémiát létesít Székelyudvarhelyen a Páva KulinarIQum Egyesület, amelynek vezetősége a Pro Economica Alapítvány pénzügyi támogatásával dolgozik a céljai megvalósítása érdekében.

Trucza Adorján, akit a Páva étterem tulajdonosaként is ismerhetnek, lapunknak kifejtette, a felnőtteknek szóló tanintézetben szállodai és éttermi személyzetet fognak oktatni. Mint mondta, három héttől két hónapig terjedő intenzív tanfolyamokat fognak szervezni, napi nyolc-tíz órás képzéssel. Ebben az elmélet és a gyakorlat is szerepet kap. A távolabbról érkező tanulóknak bentlakásos rendszert hoznak létre.

A főzőiskola kialakítása, a lényeges eszközök, gépek beszerzése már folyamatban van, így a tervek szerint már ősszel elkezdődhetnek a képzések.

Persze igény esetén késő tavasszal, nyáron már lehet tanfolyamokat szervezni. A projekt megálmodói egy magyarországi képzési rendszerhez csatlakoztak, aminek köszönhetően mintegy kétszáz szaktanárral dolgozhatnak együtt. Fontos célkitűzésük az is, hogy mihamarabb akkreditálttá tegyék képzéseiket, ugyanakkor román nyelven is megszervezzék azokat. Utóbbiról jelenleg tárgyalnak.

Egy olyan kiegyensúlyozott, erdélyi vonzáskörű vendéglátói iskolát szeretnénk, ami nagyon erős jövőképpel rendelkezik

– szögezte le Trucza Adorján, hozzátéve, hogy már most vannak felkéréseik vállalkozóktól a megfelelő személyzet kiképzésére.

Stratégia mentén dolgoznak

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke lapunknak kifejtette, korábban több mint hatezer kisgazdát támogattak de minimis programjuk részeként, most pedig folyamatban van egy applikáció létrehozása, amelyen a helyi termékeket mutatnák be. Ezek mellett a nagyobb beruházásokat is támogattak – tejfeldolgozók, pékségek, vágóhidak –, így a gasztronómiai integrált lánc azon részére jutottak el, amely a turisták bevonzását, kiszolgálását érintené.

Jelenleg kilenc nagy szálloda épül Székelyföldön – mintegy háromszázötven munkahelyet teremtve –, ahol a helyi termékek bevonásával magas minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani a vendégeknek.

Az ehhez szükséges személyzet megtalálása azonban nem egyszerű feladat, így a szakemberek kiképzésében szeretne segíteni az alapítvány a Gasztroakadémia támogatásával. A létrehozott intézményben egyébként az épülő szállodák személyzetét fogják először oktatni. Hosszútávon vendéglátóipari menedzserek képzésére is hangsúlyt fektetnének.