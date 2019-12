Garnélák és szélesmetélt – újabb különlegesség a Főnix Konyhából

Akár fagyosan is betehetjük a serpenyőbe a rákokat • Fotó: Erdély Bálint Előd

A mélyhűtött királygarnélák, melyeknek rendszerint a farokrészét fogyasztjuk el, most már környékünkön is könnyen beszerezhetők a nagyobb üzletekben, többféle kiszerelésben – mondta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Van olyan garnéla, amit már megpucolva vásárolhatunk meg, de olyan is, amely részben vagy teljesen a páncéljában van. A szakember szerint utóbbi esetben magunk is könnyen fogyaszthatóvá tehetjük a rákokat, mégpedig úgy, hogy öt-tíz percre beledobjuk kilencven Celsius-fokos vízbe. Ezután már könnyen levehető a páncéljuk. Karácsonynak ugyanakkor ezzel nem kellett bíbelődnie, hiszen olyan kiszerelést választott, amelyben a rákoknak csak a farokrészén volt egy apró páncél, ami még hasznos is, hiszen az étel elkészítése után ezt megfogva fogyaszthatjuk el a húst.

Szélesmetéltet szakszerűen

Spagetti-, csiga- és másfajta tésztát, illetve pennét is készíthetünk a tejszínes garnélarák mellé, de a szakember ezúttal a szélesmetéltet választotta alapanyagként. Először a vizet tette fel forrni, amelyhez némi sót is adagolt ízesítésként.

Az mondják, hogy ha a szakács odateszi a vizet forrni, akkor ahhoz vagy sót vagy cukrot adagol, mivel ételt vagy teát készít. Ha nem tesz bele semmit, akkor csak lábat mos

– jegyezte meg viccelődve. A tésztát a lobogó vízbe helyezte bele, és ekkor egy kevés olajat is öntött hozzá, hogy szűréskor ne ragadjon össze. Ezután már nem is kellett sokat várni, míg megfőtt. Leszűrése előtt ugyanakkor némi hideg vizet is öntött a fazékba, hiszen így lehet megedzeni a tésztát. Ez hamar kidagad és puhává válik.

Szószos rák

Az elkészítéshez kevés extra szűz olívaolajat használt a szakember. „Az igazság az, hogy sütéskor én általában olívaolajat használok, mert egészségesebb, a napraforgóolajat csak a hagyma pirításánál alkalmazom” – magyarázta. Nem is várta meg, hogy a fagyos garnélarákok kiolvadjanak, csupán átmosta azokat, és máris borította a serpenyőbe. Erre tette rá a fokhagymaprádot, majd egy kis bazsalikommal, illetve sóval és borssal fűszerezte. Utóbbit bővebben használta, mivel ezzel lehet ellensúlyozni a rákok édeskés ízét.

Az intenzív hatású zöld fűszerek használata is fontos, hiszen azokkal el lehet tüntetni a rákok nem mindenki által kedvelt illatát.