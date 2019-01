Gálfi Árpád: nem vagyok senkinek a bábja

Ötven banival drágítaná az ivóvízszolgáltatást a Harvíz Rt. • Fotó: Pál Árpád

Noha több alkalmazott is távozott az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatal beruházási osztályáról, ez nem azt jelenti, hogy baj lenne, ugyanis megmaradt munkatársak továbbra is elvégzik a rájuk bízott feladatot – jelentette ki a napirendek előtti felszólalásában Gálfi Árpád polgármester, aki hozzátette, erről bővebb információkat a „kellő időben” fog adni. A különböző pletykák tisztázásáért erről levelet is küldött a székelyudvarhelyieknek. A kommünikében azt is megjegyzi, hogy ő senkinek sem a bábja és nem is volt soha, csupán a lakók érdekeit szem előtt tartva végzi a munkáját.

Emelnék a vízszolgáltatás árát

A testület Gálfi Árpádot jelölte ki a Harvíz Rt. vízszolgáltatót üzemeltető fejlesztési társulás vezető tanácsába, távolléte esetén pedig Orbán Árpád alpolgármester fogja helyettesíteni. Kinevezésük azért is lényeges, mert

a vállalat februárban 3,31 lejről 3,81 lejre szeretné emelni az ivóvíz köbméterenkénti árát, a szennyvíz esetén pedig 2,6 lejről 3,36 lejre.

Ebbe lesz beleszólása a városvezetőnek.

A szavazatok alapján némileg megemelték a közalkalmazottak alapbérét is. Ennek oka a kormány meghatározta minimálbérnövelés. Venczel Attila jegyző szerint elenyésző emelésről van szó. Az RMDSZ-frakció szerdai közleményében jelezte, hogy módosító javaslatuk nélkül a helyi rendőrök fizetése csorbult volna. Jakab Attila városmenedzser kijelentette, a kiadott kommüniké egyik bekezdése sem felel meg a valóságnak. Hozzátette,

az elmúlt egy évben már negyedik alkalommal emelik a helyi rendőrök bérét.

Egyébként az is kiderült, hogy az RMDSZ-közlemény kommunikációs félreértés miatt született meg, a hivatal tévesen közölte, majd utólag javította a napirenddel kapcsolatos bemutatóját a szakbizottsági ülésen. László Szabolcs, az egység vezetője szerint munkatársaik 80 százaléka nettó 1800 és 2500 lej közötti összeget keres.