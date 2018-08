Galambast sütöttek, így próbálták ki a kemencét

Nem kevesebbre vállalkoztak a gyergyószentmiklósi Őszirózsák nyugdíjas klub tagjai, minthogy galambast sütnek nagy tételben, ráadásul kemencében. Próbasütés volt a szerdai, terveik között szerepel, hogy augusztus 20-án, a búcsús szentmisét követően galambassal kínálkoznak, a jövőre nézve pedig más finomságokat is kipróbálnak.

A sütés körül forgott az egész délelőtt • Fotó: Tamás Gyopár

A gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia udvarán nemrég újították fel azt a régi kemencét, amely a korábban megvásárolt házban volt. Az épületet átalakították, konyhát, mosdót, nyári kertet különítettek el a kemence körül, és egyszer már ki is fűtötték a sütőt. Felszentelésére akkor került sor, amikor Sajgó Balázs lelkipásztor búcsúzott. Akkor támadt az az ötlete Dániel Margit klubvezetőnek, hogy a nyugdíjasok süthetnének galambast az augusztus 20-i búcsúra, az új kenyér ünnepére, vagy akár más alkalomra is.

Szerdán a kemencét kipróbálták az asszonyok. A harminctagú klub kovászaként heten gyűltek össze, hozták a hozzávalókat, és megannyi emléket is gyerekkorukból.

A kenyérsütés tudományt igényel

„A vakarékból” sült szódás perecről meséltek, hogy annak íze felejthetetlen, a frissen sült kenyér illatáról is szólt a nosztalgiázás, a „kemence tudományát” így sikerült összerakni. Egyetértettek abban is, hogy minden kemence másként viselkedik, különböző mennyiségű fával kell kifűteni, és van, amelyiket szellőztetni kell, mielőtt bevetnék a kenyeret. Azt is megbeszélték, hogy

a konyhai kályhák sütőivel ellentétben a kemence a kihevítés után csak hűl.

Nem úgy működik, hogy minél több ideig tartják bent a kenyeret, kalácsot, annál inkább kisül. Elhangzott, ha kevés a fa vagy éppen nedves, szalonnás lesz a kenyér. Hogy régen a kemencefahasábokat egymásra rakták, majd kötővel megmérték az azonos hosszúságú fákból álló köteg kerületét, hogy mindig ugyanannyi fát égessenek el.