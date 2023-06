Gálaesttel és díjátadóval zárták az évadot a Csíki Játékszínben

Hirdetés

Évek óta nem tartottak évadzáró gálaműsort a Csíki Játékszínben, most viszont újra úgy gondolta a társulat, hogy ily módon búcsúztatja el az évadot. A vasárnap esti eseményen Kozma Attila konferálta fel a különböző műsorszámokat, felcsendültek dalok a társulat által játszott előadásokból: a Csárdáskirálynő című operettből, a Valahol Európában és a Hegedűs a háztetőn című musicalből is, és a műsorszámok között – vagy éppen közben – fel-feltűnt Gubanc is, a társulat bábelőadásának főszereplője. Az est folyamán két kisfilmet is levetítettek, amelyeket Csíki Zsolt forgatott és rendezett a Csíki Játékszín évadjáról és egyik turnéjáról.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott: úgy érzi, hogy ez a kicsi csíkszeredai kisebbségi színház egyre nagyobb feladatokat lát el.