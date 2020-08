Füzetek, írószerek... és maszk az iskolatáskában

Érdemes már most felkészíteni a gyerekeket arra, hogy az iskolában órákon át kell viselniük a maszkokat. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Azt még nem tudni, hogy ki biztosítja a diákoknak a maszkokat, folyamatban vannak az erről szóló tárgyalások a minisztériumok között – jelentette ki Monica Anisie tanügyminiszter a bukaresti Antena 3 hírtelevízió műsorában.

A képességvizsgát és az érettségit hozta fel példának, ahol megoldódott a kérdés, a minisztérium biztosította a védőfelszerelést, és mindenki maszkban járt iskolába napokig.

Az oktatási szaktárca vezetője arra is választ adott, hogy mi történik abban az esetben, ha egy gyerek vörös forgatókönyvet alkalmazó településen lakik, azaz ott, ahol bezárnak az iskolák, de sárga vagy zöld forgatókönyvvel működő tanintézménybe jár egy másik településre. Mint a tanügyminiszter elmondta, az ilyen helyzetben lévő gyerek is mehet nyugodtan iskolába, ha nincsenek tünetei.

Mint ismeretes, a kormány és az államfő múlt héten közösen határoztak arról, hogy átengedik a döntés jogát helyi szintre, vagyis ha a megyei vészhelyzeti bizottság és a közegészségügyi igazgatóság megítélése alapján nem veszélyezteti a gyerekek iskolába és óvodába járását a koronavírus az adott településen, akkor minden diáknak be kell járnia a tanintézményekbe a megszokott módon.

Az iskolaigazgatóknak alig egy hét áll rendelkezésükre ahhoz, hogy számot adjanak arról, hogyan oldják meg a szociális távolságtartást, ami a tanintézetek esetében egy méter a diákok között.

Várhatóan sok tanintézményben vezetik majd be a délutáni váltást, és szükség lehet új tanerőre is, de erről augusztus 12-e után lesznek pontos adatok, hiszen addig minden tanintézménynek számot kell adnia a feltérképezett iskolai helyzetről – tantermek mérete, diákok létszáma –, amit a tanfelügyelőségek továbbküldenek a minisztériumba.

Hogyan könnyítsük meg a gyerek maszkviselését?

Új kihívás előtt állnak a diákok, szülők és pedagógusok is, hiszen a maszkviselést törvény szabályozza Romániában, így nincs más mód arra, hogy többen üljenek egy zárt tanteremben több órán át, amennyiben a legtöbb helyen valóban személyes, fizikai jelenléttel kezdődik el az új tanév.

Lukács-Márton Réka pszichológust, három gyerek édesanyját kértük meg, adjon pár tanácsot a szülőknek a maszkviselés megkönnyítésére. A szakember szerint

nagyon fontos a szülők személyes példája és a maszkviselés „megszelídítése”.

Például készíthetünk vicces maszkokat, kidíszíthetjük, rajzolhatunk rájuk, esetleg meg is varrhatják a gyerekek a saját maszkjukat, hogy „megszelídítsék” a viselését. Fontos gyakorlat lehet az iskolában az is, hogy mennyire tudunk kifejezően beszélni maszkkal, mert úgy nehezebben lehet érteni a beszédet, ami amúgy is kihívás lehet egy kisiskolásnak.

„Utópiának tűnik, de ha látja, hogy a szülei viselik, és ez tényként van elfogadva a családban, akkor neki is könnyebb. Az én gyerekeim nem tiltakoznak ellene, ha be kell mennünk az üzletbe felteszik, de ha több órát kell maszkban ülniük, akkor megszemélyesítve, emberközelibbé téve könnyebb lehet az elfogadása. Arra is kell biztatni a gyereket, hogy kifejezze az ellenérzéseit a maszkkal kapcsolatban, és el kell mondani azt is neki, hogy miért fontos ennek a viselése” – magyarázta a pszichológus.