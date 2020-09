Futó- és sportpálya is helyet kap a még rendezetlen lakótelepen

Csíkszereda egyik központi lakóövezete, a Nagy István festő utca is barátságosabb arculatra vált majd a tervezett felújítás során, amelynek megvalósítási tanulmánya előkészületben van. Az új közműhálózat és burkolatok mellett több új funkció is megjelenik a tervezői elképzelések között.

A Nagy István festő utcában átfogó felújítást terveznek. Új lehetőségek • Forrás: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

A betonelemekből épült tömbházak között bádoggarázsokkal beépített terület, járdákat elfoglaló autók – ez jellemezte korábban a Kossuth Lajos és Szív utcák, valamint a Temesvári sugárút által határolt lakóövezetet. A garázsok bontása után fellazult a zsúfoltság, az utca egy részét leaszfaltozták, de

a rendezetlen környezet átfogó felújítást igényel.

A megvalósíthatósági tanulmányt készítő Lukács Péter tervező szerint az eddig jelentősen hátráltatott gyalogos közlekedés feltételeit kell erősíteni, a parkolást pedig rendezni.

Az új arculatot úgy alakítják ki, hogy a kihasználatlan kazánház és a szomszédos épületek által elfoglalt területen utólag a tervezett fejlesztésekre – parkolóház építésére – is legyen lehetőség. A projekt összhangban van a Temesvári sugárúton és a Gál Sándor téren tervezett felújításokkal. Mivel ott egy korszerű játszótér készül kisgyermekek számára, ennek kiegészítéseként

a Nagy István festő utcában egy olyan játszóteret alakítanak ki, amely a tinédzserek és a felnőttek számára ajánlott, fitneszgépekkel, gördeszka-pályával, egy multifunkcionális, kosár-, röp- és tollaslabdázásra alkalmas sportpályával, mászóelemekkel

– ismertette a tervező. Új zöldövezeteket, sövényeket telepítenek a tömbházak között, pihenőfelületekkel, padokkal, kerítésekkel, és kerékpártárolók elhelyezésére is lesz lehetőség, ha a lakószövetségek igénylik. A parkolóhelyeket a lakóövezetet körülölelő út mentén alakítják ki, beleértve az egykori garázsok helyét is. Terveztek egy rugalmas burkolatú futópályát is – hasonlót ahhoz, ami a Gyermek sétányon van –, amely a tömbházak és parkolók mentén nem csak futásra, hanem sétára is alkalmas – tudtuk meg.

Szintén újdonságnak számít a kutyafuttató terület kialakítása is. Lukács Péter szerint az eddigi lakossági visszajelzések alapján fontos az utca esővíz- és szennyvíz-elvezető rendszerének felújítása, ugyanakkor esőzéskor egy árok feltelik, ezt le kell csapolni.

A tanulmányt szeptember 24-én 17 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában lakossági fórumon is bemutatják az érdeklődőknek.