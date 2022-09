Fűtéspótlék: van, ahol már fogadják a kéréseket, máshol kivárnak

Idén is fűtéstámogatásban részesülnek a kis jövedelmű személyek, függetlenül attól, hogy földgázzal, villannyal vagy szilárd tüzelésű anyaggal melegítik otthonaikat. Csíkszeredában már fogadják az erre vonatkozó kéréseket, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen csak ezután.

A fűtéstámogatáshoz szükséges iratok: kérés (típusnyomtatvány); utolsó számla; a családtagok iratai (14 évnél nagyobbak esetében személyazonossági igazolvány, kisebbek esetén születési bizonyítvány); 18 éven felüli családtagok esetén, ha még tanulnak, akkor iskolai, egyetemi igazolvány, ha már dolgoznak, akkor jövedelemigazoló irat (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküliségi segélyt igazoló szelvény); akinek nincs semmi jövedelme, az a pénzügytől kell kérjen egy igazolást, a vállalkozók úgyszintén. Szükséges még beszerezni és bemutatni egy igazolást a lakótársulástól (tömbházlakók esetében), valamint az ingatlan tulajdonjogát vagy bérlését igazoló iratot. Ez utóbbi akkor fontos, ha a személyazonossági igazolványban nem ugyanaz a lakcím szerepel, mint amire kérik a pótlékot. Csatolni kell a kéréshez a polgármesteri hivatalok mezőgazdasági irodája által kiadott igazolást és a tulajdonban levő gépkocsi törzskönyvét és forgalmi engedélyét is.

Fontos tudnivaló, hogy a család jövedelmei közé nem számítandó bele:

a gyerekpénz, a családi pótlék;

az alkalmi (napszámos) munkából származó jövedelem;

az iskolai ösztöndíjak, valamint „líceumi pénz”;

az óvodáztatási támogatás a hátrányos helyzetű családból származó gyerekek számára;

illetve a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméről és támogatásáról szóló, 2006-ból származó 448-as számú törvény értelmében a meghatározott havi kiegészítő költségvetés és szociális ellátás.

Csíkszeredában már leadható

Csíkszeredában szeptember 15-től október 15-ig fogadják a fűtéstámogatási kéréseket. A fűtéstámogatáshoz szükséges formanyomtatványok átvehetők, illetve a kész igénylések leadhatóak a csíkszeredai városháza (Vár tér 1. sz.) szociális igazgatóságának a 28-as számú irodájában, illetve a családi pótlékban és szociális segélyben részesülők számára a 30-as irodában. Érdeklődni a 0266-315120-as telefonszám 242-es mellékállomásán lehet.

Hamarosan fogadják a papírokat

Gyergyószentmiklóson még nem lehet igényelni a fűtéstámogatást, erre majd jövő hétfőtől, azaz szeptember 26-tól lesz lehetőség – közölte György János, a Hő-, víz- és csatornaszolgáltató közmű (HVCSK) szóvivője. Gyergyószentmiklóson egyébként már kérhetik a lakók a fűtés elindítását. A kérelmeket a HVCSK Virág negyedi irodájában fogadják. A szolgáltatást akkor indítják el, ha az adott tömbház lakóinak 60%-a kéri ezt.

Székelyudvarhelyen októbertől

A fűtéspótlékot október elsejétől lehet majd igényelni Székelyudvarhelyen – közölte lapunkkal Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője. Mint mondta, szeptember 21-én, szerdán fogják a lakószövetségek megkapni a fűtéspótlék kérvényezéséhez szükséges formanyomtatványokat, a gyűlés során több egyeztetés is fog történni a hivatal és a lakószövetségek között. A szükséges iratokat október hónap folyamán lehet benyújtani. Azok, akik a lakószövetségekhez tartoznak, az adott szövetségnél, a magánlakás-tulajdonosok pedig a városháza szociális igazgatóságánál kell leadniuk az említett kérvényeket.

Vásárhelyen csak novemberben

Marosvásárhelyen egyelőre nem fogadják a fűtéspótlékkéréseket. Mint Andreia Moraru, a marosvásárhelyi városháza szociális igazgatóságnak vezetője a Székelyhonnak elmondta, egyelőre kivárnak, hiszen akár változások is lehetnek az utolsó percben is. Mint megtudtuk, a tervek szerint októberben tájékoztatják a vásárhelyieket a szükséges tudnivalókról, és november elejétől fogadják a kéréseket. Moraru szerint a támogatást először úgyis a novemberi fűtésszámlára biztosítja az állam. Arról is beszélt, hogy a kéréseket folyamatosan fogadják, hiszen megtörténik, hogy a jövedelmek változnak, így a tél folyamán szokott némi változás lenni az igénylők számát illetően.