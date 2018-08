Fürdeni tilos: nemcsak tiltótábla, hanem kerítés is kerülhet a Maros-parton levő komphoz

Hétvégente gyakran használják a kompot • Fotó: Gálna Zoltán

A pénteken kikerült fürdeni tilos tábla egy egyszerű barkácsáruházban vásárolt tiltótábla, így nem is szerepel rajta, hogy ki és milyen rendelkezésre hivatkozva tiltja meg a fürdést. Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) ügyvezető igazgatója épp a helyszínen volt, amikor egy férfi felszegezte a fára a tiltótáblát. Mint lapunknak elmondta, rákérdezett, hogy miért teszi ki a táblát, s hogy gondolja, hogy az élő fára szegezi éppen fel. „Kiderült, hogy a szigetet bérlő üzletember megbízásából teszi ki a táblát. A megbízó is ott volt a helyszínen, s mondtam, hogy ha nem egy hatóság képviselője, akkor nem helyeztethet ki táblát és egyébként is itt mindig fürödtek a vásárhelyiek és tudtommal szabad a Marosban fürdeni.

A vízben szabad fürdeni

A Maros Vízügyi igazgatóság sajtószóvivője, Călin Fokt érdeklődésünkre elmondta, hogy az érvényben levő törvények értelmében a folyóvizekhez szabad hozzáférésük van az embereknek.

Tiltó táblát csak a gáthoz tettünk ki, ott nagyon fontos, hogy ne fürödjenek az emberek, hiszen ott nagyon mély a víz, örvények vannak és a zsilipeket is időnként megnyitjuk.

Őr is van a gáton, napos időben sokat kell ordibáljon, hiszen a tiltás ellenére úszkálnak ott emberek. Éjszaka is fürdenek, s évente történik egy-két tragédia is emiatt. A gáton felül lehet nyugodtan fürdeni, mi soha nem helyeztünk ki oda tiltótáblát. Ami a kompot és a környékét illeti csak annyit tudok mondani, hogy amíg mi működtettük, addig is sok baj volt vele, mert az emberek rámásztak, a vontatóköteleken lógtak, s nehezen lehetett eltiltani őket a környékről” – mondta a sajtószóvivő.

Arra a kérdésünkre, hogy akkor vajon a komp környékét, 15-15 métert a komptól, elkeríthet-e az üzletember, megtiltva, hogy oda bemenjenek az emberek, s ott fürödjenek, nem kaptunk választ.