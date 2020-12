Frissebb lesz-e a fenyő, ha később vásároljuk?

Karácsony közeledtével a nagyáruházakban és a piacokon is megjelentek a fenyőfák. Mérettől és minőségtől függően 30 és 300 lej között lehet karácsonyfának valót vásárolni. Hazai és külföldi kínálatból választhatnak az érdeklődők, illetve vágottat vagy cserepest, esetleg műfenyőt is vásárolhatnak.

• Fotó: Haáz Vince

A legnépszerűbbek a nordmann fenyők, azok közül is azok, amelyeket külföldről importálnak – tudjuk meg a Marosvásárhely koronkai bejáratánál lévő barkácsnagyáruháznál kialakított fenyővásárban. Egy 175 és 250 centiméter közötti fa 99 lej, az egyméteres 30 lej – mutatja a fákat Héjja Attila árus, aki azt is elmondja a Székelyhon érdeklődésére, hogy cserepes fenyőjük is van, hét féléből lehet választani. Azok valamivel drágábbak, 127 és 229 lej között változik az áruk, annak függvényében, hogy mekkorák és milyen a minőségük. A hollandiai import cserepes fenyő például sokkal maradandóbb: ha kiültetik az udvarra, megél és szépen fejlődik.

Érdekességük a nordmann típusú fenyőknek, hogy a hazaiaknak kellemes az illata, a külföldinek azonban alig, vagy egyáltalán nincs is illata. A külföldi viszont tartósabb, több nedvességet tartalmaz, és a hazainál jobban bírja a szobahőmérsékletet.

Csíkszeredában is hasonló kínálattal várja a vevőit az ottani barkácsáruház. A cserepes fenyők valamivel ott is drágábbak, a 80 centiméter magas például 88 lejbe kerül, az egyméteres 99 lejbe. A vágott fenyők közül egy 250 centisnek 99 lej az ára, míg egy 170 centisnek 40. Aki nagyobbra vágyik, például egy három és fél méterest szeretne, azt 231 lejért, egy négyméterest pedig 294 lejért vásárolhat meg.