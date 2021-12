Formát öltött a készülő községi tanuszoda

Már a belső szerelések, a burkolás zajlik a Csíkszentdomokoson épülő tanuszoda épületében, amelyet jövőben használatba adnak. A község számára most az a feladat, hogy biztosítani tudja a működtetés feltételeit, amely az energiaárak növekedése miatt nagyobb kiadásokat igényel majd, mint ahogy ezt korábban számították.

Idén nemcsak az épület tartószerkezete és falazása készült el, hanem a tetőszerkezet és a tető is helyére került, a nyílászárókat is felszerelték. Jelenleg a tanuszodában belső szerelést, illetve burkolást végez a kivitelezéssel megbízott cég. Karda Róbert polgármester szerint

jó minőségű munkát végeztek, ezt a beruházás műszaki ellenőre is megerősítette a legutóbbi egyeztetéskor.

A helyi önkormányzat feladata a közművesítés biztosítása, amelyhez a szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezték, most van folyamatban az egyeztetés az áramszolgáltató vállalattal annak érdekében, hogy egy külön transzformátor-állomást telepítsenek az uszoda közelébe az áramellátás érdekében. Egy most készülő tanulmány ad majd választ arra, hogy ennek költségeihez milyen arányban kell hozzájárulnia az önkormányzatnak. A víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakozás elkészült, a gázvezeték esetében ez most van folyamatban – tudtuk meg.