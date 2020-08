Forgalomkorlátozásra kell számítani a csíkszeredai Hunyadi János utcában

A Hunyadi János utca egy részén új aszfaltburkolat készül • Fotó: Veres Nándor

Szakaszos forgalomkorlátozásokra az elkövetkező időszakban is kell számítani, mivel a régi aszfaltréteg felmarása után az új burkolat kialakítása következik, ugyanakkor az aknatetőket is a megfelelő szintre kell emelni – közölte Szőke Domokos alpolgármester.

Ezt követően a másik útsávon is elvégzik ugyanezeket a beavatkozásokat. A felújítás a hónap végére fejeződik be, így aki teheti, főleg csúcsforgalom idején kerülje el az útszakaszt, ellenkező esetben torlódásra, több perces várakozásra is számíthat a munkálatok alatt.