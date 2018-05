Fontos tudnivalók a hétvégi Erőss Zsolt-teljesítménytúráról

Díszoklevél jár annak, aki részt vesz a jubileumi teljesítménytúrán • Fotó: Balázs Katalin

Csütörtökön éjfélig lehet még előjelentkezni, ami kényelmesebb, mint a helyszíni benevezés, hiszen a benevezés papírok kitöltésével is jár – tájékoztattak a szervezők, akik elmondták: a 283 előzetesen jelentkező zöme gyergyószéki, de Angliából, Németországból, Délvidékről érkezők is lesznek a túrázók között. Hozzávetőleg a benevezők 10 százaléka magyarországi, ám sok innen elszármazott gyergyószékiként regisztrált. Kiskorúak is szép számmal csatlakoznak idén – tudtuk meg. És ismét kihangsúlyozták, hogy

Ezúttal is gyalogosoknak ajánlják a Gyergyói-havasokban és a Hagymás-hegységben kijelölt 50, 30 és 20 kilométeres távok teljesítését, de van kerékpáros útvonal is.

Víz, esőkabát, kalap

Mindenki a fizikai felkészültségéhez mérten kell útvonalat válasszon. Többszörösen kérik a túrázókat, olvassák el figyelmesen a tájékoztató és útvonalleírást is tartalmazó lapot – közölték.

Az időjárás-előrejelzés felhőtlen napokat ígér, a szervezők hangsúlyozták, mindenképp kalapot viseljenek a túrázók, és esőkabátot is vigyenek magukkal. Az 50 kilométeres távra bejelentkezőknek váltócipő legyen a csomagban

– hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy elegendő víz is szükséges, hiszen a szárazság miatt a vízlelőhelyeken nem biztos hogy utántölthetik az edényeket. A 20 km-es távon, (ami 24 km) turistajelzés mutatja az irányt, Lóhavastól Juh-patakáig pedig szalag jelzi, merre kell haladjon a túrázó. A 30-km-es távon, mely a valóságban is 30 kilométer, turistajelzések lesznek végig, az 50 km-es távon ( valójában 44 km-es a táv 4600 méter szintkülönbséggel), illetve a kerékpáros útvonalon nagyrészt szalag jelzi a helyes irányt. Az EKE honlapján is megtalálhatók a túraútvonalak, térképek, amelyek okostelefonokra is letölthetőek.

Kérdésre válaszolva kiderült, hogy

az útvonalak mentén lévő esztenákat végigjárták az illetékesek, és szóltak, hogy a kutyákat fogják vissza a pásztorok.

Arról is szó esett, hogy minden útvonalra készenlétben áll egy terepjáró autó szakszerű segítségnyújtókkal, a frissítő pontoknál állandó vöröskeresztes felügyelet lesz, az ellenőrzőpontoknál pedig elsősegélynyújtó felszerelés biztosított, ha sérülés történne.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy

a teljesítménytúra, bár időkeretek között történik, nem versenyjellegű, jó, ha a résztvevők ennek tudatában teszik meg a távot. Tájékozódni ugyanis szaladva, sietve kevésbé lehet, és így a túrázás szépsége is elvesztődik.

A 20 km-es távon 7 óra, a 30 km-esen 9 és az 50 km-es távon 14 óra a szintidő.

Emlékérem jár a résztvevőknek

A teljesítménytúra jubileumi kiadására Erőss Zsolt portréját ábrázoló rézveretes érméket adnak ki, amiket a szegedi Szabó Tamás ötvösmester készített el. A sárgarézből készült érmeket a díszoklevelekre rögzítve adják át a túra résztvevőinek. A hátlapjukon is kidolgozott, vörösréz-példányokat megvásárlásra ajánlják fel – tudatják. Tervként közölték, hogy az Erőss Zsolt Teljesítménytúra 10-ik és 15-ik kiadására is emlékérméket készíttetnek.