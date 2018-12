Fontos lépés a faőrzés megszervezéséhez: kimérik az erdő egy részét Szentegyházán

A pontatlan birtoklevelek és a nehéz terep is nehezítette a méréseket végzők dolgát • Fotó: Barabás Ákos

A dűlő parcellázási tervének elkészítése nem csak a tagjainknak kedvez, hiszen ennek köszönhetően már mások is telekkönyveztethetik a területüket. Ettől függetlenül létfontosságú a munka számunkra is, hiszen ez a mérésekhez hasonlóan egyik alapfeltétele az erdő őrzésének megszervezésének”

„A szentegyházi erdő ügyének rendezése során most jutottunk el az első kézzelfogható lépésig: az egyik dűlőben elkezdődött a területek kimérése” – újságolta lapunknak Lőrincz Csaba, a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület alelnöke. Mint mondta,

– magyarázta Lőrincz Csaba. Ha a takarítás megtörtént, akkor új fenyőcsemetéket is ültetne ott az egyesület.

Utóbbi azért is fontos, hogy ne teljen meg bogarakkal és betegségekkel az erdő, hiszen azok előbb utóbb az egészséges fákra is átterjednének.

Egy olyan erdőrészen folyik jelenleg a munka, ahol korábban több fát is kidöntött a szél,

Hangsúlyozta, ha nem is egy óriási területről van szó, fontos számukra, hogy megszervezzék az őrzést, hiszen a későbbiekben már könnyebb lesz kiterjeszteni ezt más részekre is. „Egyelőre úgy néz ki, hogy jól együtt tudunk működni a Szépvízi Magánerdészettel, ám ennek a közös munkának a legnagyobb próbája majd akkor lesz, amikor készen állunk, hogy szerződést kössünk az erdő őrzésére” – fogalmazott Lőrincz. Ez reményeik szerint már tavasszal megtörténhet.

Mi is kilátogattunk az erdő azon részébe, ahol a mérések történnek, és ott megtapasztalhattuk, hogy nincs egyszerű dolga az egyesület tagjainak, illetve a topográfusnak.

A munkát nem csak a nagy hó, a hideg és a nehéz terep bonyolítja, de a korábban rosszul kiadott birtoklevelek is.

A topográfus egyébként egy GPS jeladóval érkezett a helyszínre és pontos méréseket végezve meghatározta, hogy hová kell jeleket fessenek a többiek.

A hivatal is parcelláztatott

Lőrincz Csaba rámutatott, a polgármesteri hivatal is felparcelláztatott korábban egy erdőrészt. Ezen a területen az egyesület több tagjának is van erdője, amelyeket így már könnyen ki lehet méretni, és a telekkönyveztetés is leegyszerűsödött. Utóbbi ugyanakkor nem feltétlenül cél, hiszen az egyesület tömbösítve méretteti ki a parcellákat a közös gazdálkodás jegyében. Természetesen a gazdák ettől függetlenül telekkönyveztethetnek, ha szeretnének.