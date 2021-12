Fontos körforgalom és járda épült Gyergyóalfaluban

Nagyon sok helybéli és áthaladó autós számára jelent nagy könnyítést a Gyergyóalfaluban most elkészült körforgalom. A gyalogosok biztonságát pedig a az az 1,3 kilométernyi járda segíti, amely a Gyergyócsomafalva felé vezető úton épült meg.

Forgalmas gyergyószéki útkereszteződésbe építettek körforgalmat • Fotó: Gergely Imre

A Gyergyószentmiklóst és Parajdot összekötő országút, illetve a Gyergyóújfalu-Gyergyószárhegy közötti megyei út találkozásánál gyakran keletkeztek dugók, számos baleset is volt itt az évek alatt, most viszont lényegesen könnyebb és biztonságosabb lett a közlekedés – köszönhetően az új, csütörtökön hivatalosan is átadott körforgalomnak.

Gáll Szabolcs alfalvi polgármester elmondta, régi álom volt ez, de több akadály nehezítette a megvalósítást:

az útkereszteződés melletti terület egyházi tulajdonban volt, amit meg kellett vásárolniuk az érsekség jóváhagyásával.