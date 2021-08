Fontos kérdésekről döntöttek a marosvásárhelyi tanácsosok

A felavatott uszoda még nem töltheti be a rendeltetését. Archív • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen kezd szokássá válni, hogy kéthetente rendkívüli tanácsüléseket tartanak, s azokon próbálják megszavazni a nagyon fontos, halasztás nem tűrő kérdéseket. Portik Vilmos alpolgármester megindokolta, hogy ezúttal miért volt halaszhatatlan az ülés összehívása. Kiemelte: az első napirendi pont a nemrég felavatott olimpiai méretű uszoda átvételéről szól, és amíg ez nem történik meg, nem lehet személyzetet alkalmazni és megnyitni. A második napirendi pont szerint egy új napközi helyét kell kijelölni, míg a harmadik egy 10 millió eurós uniós pályázathoz szükséges dokumentum elfogadásáról szól.

HIRDETÉS

Mint kiderült, már a júliusi soros tanácsülésen is napirenden volt az új uszoda átvételéről szóló tanácsi határozat, de akkor elhalasztották, így most újra vissza kellett térni rá. Mint ismert, a volt Május 1 strand helyére épült egy olimpiai méretű uszoda, amelyet a város szeretne átvenni a szakminisztériumtól. Amíg a fejlesztési minisztérium, amelyen keresztül épült a létesítmény, nem adja át a területet és az építményeket, addig nem lehet személyzetet alkalmazni és a felavatott épület nem töltheti be a rendeltetését.

A tanácsosok megszavazták, hogy a városvezető kérje a szakminisztériumot, hogy adja át a városnak az új létesítményt. Az nem derült ki, hogy ez mennyire hosszas folyamat és mikor tud végre megnyitni a sportolók, de amatőrök által is nagyon várt uszoda.

Napközit építettnek az Ady negyedbe

A marosvásárhelyi tanácsosok pénteken arról is döntöttek, hogy a Milcovului utcában levő Aurel Perşu Szakiskolához tartozó területből 5800 négyzetméter leválasztanak, oda pedig egy új napközit építenek. Mint a városháza szakigazgatója elmondta, a fejlesztési minisztériumhoz benyújtották az új napközi megépítésére vonatkozó kérésüket, ezt jóvá is hagyták, s most esedékes a terület azonosítása.

HIRDETÉS

Mekkora lesz az új épület?

A harmadik napirendi pont egy övezeti területrendezési terv (PUZ) elfogadásáról szólt. A Marosvásárhely segesvári bejáratánál levő nagy szálloda tulajdonosa egy újabb nagyberuházását szeretne eszközölni a már meglévő háta mögé és az ehhez szükséges iratok benyújtását már korábban elkezdte. Most a 10 millió eurós uniós pályázatához szüksége volt arra, hogy az önkormányzati képviselők elfogadják az övezeti területrendezési tervet.

A befektető új uszodákat, sportpályákat és játszótereket, valamint szállodákat és konferenciatermeket szeretne oda építeni.

Kiderült, hogy az új szálloda és szabadidőközpont 13 emeletes lesz. Több tanácsos elmondta, hogy véleménye szerint az említett városrészen, ahol korábban egy nagy bevásárlóközpont is épült és egy tömbháznegyed elkészítését is tervezik, fontos, hogy modern és korszerű, magas épületek legyenek, és a városba érkezőket egy modern lakónegyed fogadja. Iszlai Tamás tanácsos, építész kifejtette: jelzésértékű lehet a beruházók számára is, ha a város bejáratánál modern lakónegyed épül, szabadidőközponttal és 13 emeletes vagy akár magasabb épületekkel.

Végül a tanácsosok szinte egyöntetűen megszavazták a övezeti tervet, szabad utat adva a magánvállalkozásnak, hogy uniós támogatást hívjon le a nagyberuházásra.