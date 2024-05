Fontos, hogy ne magyarul beszéljenek a pedagógusok román órákon

Sokféle előítélet van az erdélyi magyarok román nyelvtanulásával kapcsolatban, ilyen az is, hogy sok magyar nem akar megtanulni románul – kezdte a telt házas, két nyelven zajló panelbeszélgetést Rotaru Daniel román nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgató, az MCC diákja. Erre reagálva Kovács Karola nyelvész elmondta, hogy

A kölcsönösség léptékével kell szemlélni ezt a problémát, hiszen amellett, hogy elvárjuk a magyar közösségtől, hogy egyéni és társadalmi szinten is elsajátítsa a román nyelvet, várhatunk a román közösségtől is bizonyos kölcsönösségeket, például Marosvásárhelyen, ahol ez releváns kérdés” – vázolta Kovács Karola.

Bakk-Miklósi Kingát pszicholingvisztikai szempontból és anyaként gyakorlati szempontból is érdekli a kérdéskör. A szakember 2008-ban doktorált a kétnyelvűség témakörében, abban az évben szülte gyerekét is, és

már akkor tudta, hogy ha valaki segítségét fogja kérni a gyerekfelügyeletben, akkor az egy román néni lesz, aki megszólal magyarul is, amíg a gyerek otthonosan mozog a román nyelvben, de utána románul beszél vele.

Mint mondta, a kétnyelvűséget nem érdemes az anyanyelvűséghez hasonlítani. Úgy véli, az a nagy bajunk itt Erdélyben, hogy úgy próbálunk román nyelven beszélni, ahogy magyarul beszélünk, de ez nem jön össze, hisz mindig kiderül, hogy magyarok vagyunk, ami viszont nem probléma. A kétnyelvűségen belül is vannak kategóriák:

„Másodnyelvről van szó, és nem második nyelvről, mert a mi esetünkben van egy prioritás a román nyelvvel szemben. Erdélyi magyar kétnyelvűnek tartom magam, aki nagyon jól érzi magát ebben a kétnyelvűségben, erre próbálom nevelni a gyerekemet is. A gyerek kisérettségin ugyanannyit írt románból mint magyarból, ez sokat elmond arról, hogy mit hozott otthonról. A románt tanulni, tudni kell, fel sem merült, hogy nem, az itthonmaradásnak ez az egyik feltétele. Az iskolában fontos a rejtett tanterv, amikor viszonyulásból, hanghordozásból, mimikából mondunk el dolgokat. Nem mondjuk el, hogy fúj, de éreztetjük. Ezért volt fontos, hogy olyan valaki legyen a gyerekem mellett, akinek egészséges kötődése van a román nyelvhez, akit pozitív szálak fűznek a román kultúrához” – mesélte a pszichológus saját tapasztalatait.

Ezzel szemben Bethlendi András kisebbségjogászként fontosnak találja, hogy az egyéni utakat ne értsük félre, ne higgyük, hogy azok önmagukban rendszerszintű megoldást is jelentenek. „Nem lehet mindenkinek kijelölni feladatként, hogy találjon megfelelő román nyelvű dadát.

Az államnak igenis feladata, hogy az ember akár Székelyudvarhelyen is, pusztán a neki kijelölt utat követve – ami a közoktatást jelenti – megtanuljon románul. Ha valaki eljár románórákra, akkor tizenkét év alatt mindenkinek jár az, hogy az állam nyelvét megtanulja”

Bogdan Rațiu román szakos tanár az iskolát egy kulturális közegnek tartja, ahol egymásra hatással vannak a szereplők, és nem egy olyan helynek, ahol csak a képességeinket fejlesztjük. „Mielőtt a Bolyai Farkas Gimnáziumban tanítottam volna, nem láttam semmilyen különbséget a magyar és a román gyerekek között. Gyerekként a tömbház mögött ugyanúgy játszottam Kingával és Raduval is. A Bolyaiban pár hónap után vettem észre a különbséget. Otthon mindig arra neveltek, hogy

köszönj ennek a magyar szomszédnak is, annak is, beszélj velük tisztességesen, mert kulturáltabbak, mint mi; ne hallgasd hangosan a zenét, mert kiegyensúlyozottabbak mint mi; jobban főznek, mint mi.

vannak olyan diákok is, akik nem tudták kiejteni sem a román szavakat, olyanok is, akik vegyes családból voltak, és jobban tudtak, ezért is nagy kihívás tanárként dolgozni”