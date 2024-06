Fontos eseményre készülnek Csíksomlyón

Csütörtökön, az eseménysorozat megnyitójaként este 8 órától lesz a zászlófelvonás a csíkszeredai Vár téren, közreműködik a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar, de fellép Both Béla tárogatós is, továbbá jelen lesz a Romániai Magyar Cserkészszövetség és Csík körzetének több cserkészcsapata is.

Hirdetés

Pénteken délelőtt 10 órától lesz a megnyitóünnepség a csíksomlyói kegytemplomban. A megnyitó után a Pro Urbe-díj átadása következik, közreműködik a Szentegyházi Gyermekfilharmónia – Haáz Sándor karnagy vezénylésével –, továbbá a Codex Régizene Együttes is.

Szombaton délelőtt 11 órai kezdettel folklórműsorra hívják az érdeklődőket a szervezők, aminek helyszínéül a Csíki Mozi szolgál. A műsort a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes adja elő. Ezt követően déli 12 órától délután 5 óráig Csíksomlyón Mária-kerti programokkal készülnek, így