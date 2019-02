Fonó – munkaszokás és szórakozás

Meséltek is bőséggel! Míg nézegettük pénteken sötétedés után a komódfiókokban, almáriumban szépen összehajtogatott kézimunkákat, lakástextíliákat, megérkeztek az utcabeliek asszonyok, majd a családhoz közel álló férfiak is a kórusba. Akinek saját kézimunkája, kötése, horgolása volt, azt folytatta, aki pedig rongyot akart tépni, hasítani a színes anyagok közül választhatott. Az unokák internetről is tanulják a szabást-varrást, egyikük sikerrel mutatta be, miként készül használt farmerből kistáska, kulcstartó.