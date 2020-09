Folytatni szeretnék a megkezdett munkát Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

Sajtótájékoztatón ismertették a gyergyószentmiklósi EMSZ-jelöltek az önkormányzatiképviselő-tisztségre pályázó 21 személy bemutatkozóját, és a hat alappontba foglalt választási programjukat tartalmazó füzetüket. Nagy Zoltán polgármesterjelölt kiemelte, hogy nem üres ígéretekre, hanem valós vállalásokra épül a programjuk.

„A vállalást sokéves munka előzte meg, nagyon sok olyan projektet készítettünk elő, amelyek már láthatók a város különböző pontjain zajló munkálatok révén, továbbá nagyon sok csak karnyújtásnyira van attól, hogy a város elmúlt 30 éves adósságát infrastrukturális fejlesztések szempontjából törleszteni tudjuk” – mondta Nagy Zoltán.

A programpontokat különféle kategóriákba sorolták, amelyeket egy-egy tanácsosjelölt ismertetett.

Az infrastrukturális fejlesztések szempontjából a legfontosabb a víz- és csatornahálózat modernizálása és kiépítése, majd az utcák aszfaltozása és korszerűsítése

– ismertette Málnási Huba, tanácsosjelölt. Dombi Hajnal, tanácsosjelölt elmondta, hogy konkrét vállalásuk egy inkubátorközpont létrehozása. Tatár Előd kifejtette, hogy nem ígéret, hanem szemmel látható fejlesztés az uszoda megépítése, a műjégpálya felújítása és egy új labdarúgópálya létesítése.

Tusa Szilárd Lajos ismertette a gyergyószentmiklósi kórház eddigi fejlesztésére vonatkozó tudnivalókat, majd hozzátette, hogy az elkövetkezőkben professzionális orvosi eszközöket, gépeket szereznek be és új orvosi laboratóriumokat alakítanak ki. Vadász-Szatmári István részéről elhangzott, hogy élhetőbb, szebb, zöldebb várost építenek, Kémenes László pedig a szociális vonzatú programok folytatásáról beszélt. Az EMSZ programfüzetét a napokban a város lakóihoz is eljuttatják, majd a meghirdetett fórumokon részleteiben is ismertetik azt.