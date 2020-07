Folytatást szeretne Gyergyószentmiklóson és Gyergyóújfaluban az EMSZ

Gyergyószentmiklóson és Gyergyóújfaluban folytonosságot, Hargita megye élén változást szeretne elérni az Erdélyi Magyar Szövetség. Első két gyergyószéki polgármesterjelöltjét mutatta be csürtörtökön az EMSZ.

Tőkés Lehel, Egyed József, Mezei János, Nagy Zoltán. A megyében változást, Gyergyószentmiklóson, és Újfaluban folytatást szeretnének • Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklós főterén tartott sajtótájékoztatót Mezei János, az EMSZ társelnöke és megyei önkormányzati elnökjelöltje, Nagy Zoltán és Egyed József polgármesterek és egyben polgármesterjelöltek, valamint Tőkés Lehel, megyei képviselőjelölt csütörtökön.

Mezei elmondta, hogy folyamatosan zajlik a jelöltek ismertetése megyében és Erdélyben, ezúttal Gyergyószentmiklós és Gyergyóújfalu polgármesterjelöltjeit mutatták be, azaz a jelenleg is hivatalban lévő, korábban a Magyar Polgári Párt színeiben mandátumot szerző Nagy Zoltán, és Egyed József személyében.

Mezei szerint nem kell ahhoz valaki RMDSZ-es legyen, hogy jó eredményeket érjen el az adott település fejlesztésében.

Kijelentette: szomorú, hogy az RMDSZ-en belül a megyei elnökjelöltség megszerzése zűrzavaros állapotot, viszály teremtett. Megválasztása esetén a viszályokat megszüntető, integráló személy szeretne lenni a megyei önkormányzat élén.

Hogy várható el az RMDSZ-től hogy betartsa a választási ígéreteit, amikor saját belső szabályait sem tartja be?

– vetette fel, utalva arra, hogy Borboly Csaba úgy lett újra elnökjelölt, hogy a széki RMDSZ szervezetek közti megállapodás értelmében Gyergyószéknek lett volna jogos igénye a jelöltállításra.

Nagy Zoltán: a politikai béke a fejlődés feltétele

25 kiemelt beruházás indulhatott el az elmúlt időszakban, illetve indulnak el a közeljövőben, amelyeket az utóbbi időben készítettek elő, és amelyeknek 2023-ig kell megvalósulniuk. Olyan beruházások ezek, amelyekkel a gyergyószentmiklósi városvezetés 30 éves adósságát tudja most teljesíteni – mutatott rá Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Egy újabb ilyen fejlesztési szerződést épp szerdán írtak alá, ami a Testvériség sugárút, Selyem, Tölgyfa és más utcák teljes újjáépítését teszi lehetővé – tette hozzá.

„Az ilyen beruházások sok időt vesznek igénybe, a legújabb előkészítése is 2017-től van folyamatban. Az előkészítő munka kevésbé látványos, de igazi nagy megvalósítás az, ami ezt lehetővé tette:

az elmúlt négy évben sikerült egy asztalhoz ültetni a politikai ellenfeleket helyi, megyei és országos szinten is és a politikai harcok helyett közösen dolgozni Gyergyószentmiklós érdekében.

Ennek a közös munkának az eredményei kezdenek most megvalósulni. Azonban a munka folytatása, a projektek megvalósítása veszélybe kerülhet, ha olyan személy kerülne a polgármesteri székbe, aki a közös megoldások helyett a konfliktust keresi, aki nem a párbeszéd embere” – fejtette ki véleményét Nagy.

Szerinte egy új önkormányzati vezetésnek több évébe telik, amíg „beletanul” a feladatba, jó pár év vesztegetődik el, míg a korábban elkezdett projektekkel kapcsolatos teendőkben kiismeri magát. 2021-ben új uniós költségvetési ciklus indul, új lehetőségekkel, és ezekben azok a települések indulnak jó eséllyel, ahol már tapasztalt csapat áll az az élen.

A gazdaság megerősítése következik

Egy új vezető első mandátumában megfogalmazott terveit a harmadikra tudja megvalósítani – hangzott el –, és ezzel így van Egyed József is. Gyergyóújfalu polgármestere elmondta, az infrastruktúra, utak aszfaltozása, a víz- és csatornahálózat kiépítése nagyrészt megvalósult, ami hátra van az már könnyen elkészül, de a munkagépek most, harmadik mandátuma végén is ezen dolgoznak. Szerinte az

aki ma Újfaluból külföldre megy dolgozni elmondhatja, hogy nem azért ment el, mert otthon rosszak a körülmények, hanem mert rossz a gazdasági helyzet.

„A gazdaság erősítésén kell dolgozni a következő években, hogy az emberek megtapasztalhassák, itthon is megéri vállalkozni, élni, nem kell kimenni külföldre dolgozni” – fejtette ki Egyed.

A megye ne diktáljon, legyen partner

A megyei képviselői mandátumért induló Tőkés Lehel hangsúlyozta, a következő időszakban meg kell szűnjön az a „köldökzsinór módszer”, azaz a megye ne megmondja, hogy mit tegyenek a települések, hanem partner legyen a települések elképzeléseinek megvalósításában.

Az EMSZ a következő időszakban is folytatja jelöltjeinek bemutatását, Gyergyószéken is több helyen állítanak polgármesterjelöltet – hangzott el.