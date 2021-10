Folyamatosan szükség van vérre, a beoltottak is adhatnak

Annak ellenére, hogy csökkent a véradási szándék, mindig van annyi tartalék, hogy ha vérre, vérplazmára van szükség valamelyik kórházban, akkor lehessen az igényeknek eleget tenni – mondta Manuela Lazăr, a marosvásárhelyi vérközpont vezetője. Hasonlóképpen fogalmazott Kopacz Ildikó, a csíkszeredai vérközpont vezetője is, hozzátéve, hogy vérre folyamatosan szükség van, ezért bátorítanak mindenkit, aki egészséges, adjon vért.

• Fotó: Haáz Vince

A halaszthatatlan sebészeti beavatkozásoknál, balesetek esetében szükség van vérre, ezért folyamatosan kérik a lakosságot, hogy aki teheti, adjon vért – fogalmazott Manuela Lazăr, aki azt is elmondta, noha nincs hiány, mert mindig igyekeznek, hogy legyen tartalék a vérből, a véradókra folyamatosan szükség van.

Az oltott személyek is adhatnak vért

„Rendszeresen adok vért, ez már az ötödik ilyen alkalom. Most a rendőrség felhívására jöttem, de máskor civilként jelentkeztem véradásra” – válaszolta érdeklődésünkre az egyik egyenruhás.

Hétfőn délelőtt a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság negyvennégy munkatársa jelentkezett a marosvásárhelyi vér- és transzfúziós központban, hogy vért adjon. Amint a Székelyhon érdeklődésére többen is elmondták, fontosnak tartják, hogy segítsenek azokon az embertársaikon, akiknek vérre van szükségük.

Hasonlóképpen nyilatkozott Kopacz Ildikó, a csíkszeredai vérközpont vezetője is, aki a Székelyhonnak elmondta,

a járvány miatt csökkent a véradási kedv,

holott vérre mindig szükség van. „Van tartalék, mivel a kórházakban csak az akut eseteket kezelik, sürgősségi beavatkozásokhoz van szükség vérre, de azért mindig várjuk a véradókat. Most van RH-negatív vérünk is, de nem biztos, hogy holnap vagy holnapután is lesz” – hangsúlyozta Kopacz Ildikó.