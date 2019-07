Folyamatosan nő az egyirányú utcák száma a székelyföldi városokban, de ez nem mindenkinek tetszik

Új parkolóhelyek kialakítását is lehetővé teszik az egyirányú utcák. Korlátozott lehetőségek • Fotó: Gábos Albin

Jelenleg egy 15 millió euró értékű városfejlesztési pályázat utolsó elbírálási fázisa tart, ennek megvalósulása szintén több helyen módosítani fogja a jelenlegi forgalmat – tudtuk meg. A legnagyobb változást kétségkívül a Székelyudvarhely mobilitási tervében megfogalmazott, a település közlekedésével kapcsolatos elképzelések hozhatják. A terv a Bethlen lakótelepen a közlekedés gyorsítása érdekében több utcában egyirányú forgalmi rendet vetít előre, így a Győzelem, Gábor Áron, Lakatosok, Építők, Szabók utcákban, valamint a Függetlenség sugárúton is. Úgyszintén a városközpontban a Kossuth Lajos, Tamási Áron, Sziget, 1918. december 1., Orbán Balázs, Tompa László és Tomcsa Sándor utcák egyes szakaszait is érinti majd a változás, akárcsak a Bethlen Gábor, Vásártér, Kornis Ferenc, Villanytelep utcákat.

Az egyirányú forgalmi rend ugyanakkor városközpontokban az áthaladó forgalom csökkentését és a központi övezet viszonylagos tehermentesítését is jelenti. Ez a változás folyamatos a nagyobb városokban is, Krajován például idén egyszerre 26, Konstancán tavaly ősszel 14 utcában vezettek be egyirányú közlekedést, Bukarestben pedig ezeknél jóval több utca vált egyirányúvá.

Az egyirányú utcák közül 11 a központban, 9 pedig a Kalász és Tudor lakótelepeken található. Szőke Domokos alpolgármester szerint szakemberekkel egyeztetve történt az elmúlt időszakban az utcák egyirányúvá alakítása.

„Volt eset, amikor az utca szélessége kívánta meg, de a fő indok, mint ahogy nagy városokban is történik, az útkereszteződések leegyszerűsítése és ezáltal az autós forgalom könnyítése, felgyorsítása. Amely által, bár az útvonal hosszabb, de időben rövidebbé válik. Ugyanakkor a forgalom biztonságosabb, kevesebb a konfliktushelyzet, és esetenként az egyik sávból parkolóhelyeket is ki lehet alakítani” – értékelt Szőke. Hozzátette, a városi mobilitási terv mentén felmerült, hogy a Márton Áron utca egyik szakaszán és a Decemberi Forradalom utcában is hasznos lenne az egyirányúsítás, a bicikli- és buszsávok létrehozásával egy időben, valamint helyszűke miatt a Vörösmarty Mihály utcában is indokolt lenne, de döntések még nem születtek.

Sok előnye van

Marosvásárhelyen jelentős számú, 105 utca esetében alkalmazzák az egyirányú forgalmi rendet – tájékoztatott megkeresésünkre a polgármesteri hivatal közterület-fenntartó osztályának helyettes vezetője, Ioan Gheorghiță. Az egyirányú utcák többsége a központban és annak közelében, illetve a lakótelepeken található, de más övezetekben is előfordulnak. Az illetékes szerint az egyirányú utcák bizonyították hasznosságukat, szükség van rájuk sűrű forgalom esetén, illetve akkor, ha a közlekedés nem elég biztonságos.

Előnyei között említette a forgalom folytonosságát, de lehetőséget biztosít új parkolóhelyek, illetve kerékpárutak kialakítására is.

,,Nincs számottevő hátrányuk. Lehet, hogy egy kisebb csoport lakó elégedetlen a helyzettel, de a közösség, a város polgárai mindenképp nyernek ezzel, mert nemcsak a közlekedés lesz gyorsabb, hanem annak biztonsága is nő, mind az autósok, mind a gyalogosok esetében” – foglalta össze. Az illetékes szerint biztosra vehető, hogy

Marosvásárhelyen tovább nő az egyirányú utcák száma,

a fent említett okok miatt. Ezeknél figyelembe veszik a városfejlesztési, kereskedelmi szempontokat, a lakóövezetek kialakítását, valamint az autók számának növekedését is

Ahol kivárnak

Gyergyószentmiklósra nem igazán jellemző az egyirányú forgalom, néhány példa van rá csupán. Kertész László, a polgármesteri hivatal szóvivője szerint nem is tartják ezt szükségesnek, de vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet elkerülni.

Ha keskeny utcáról beszélünk, akkor muszáj egyirányúvá tenni, hátránya, hogy a lakók nehezen szoknak hozzá, főleg ha előtte nem volt egyirányú az adott útszakasz

– vélekedett. A városban egyelőre nem tervezik az egyirányú utcák számának növelését – tudtuk meg.

Sepsiszentgyörgyön sem túl sok az egyirányú utca,

a város több mint 200 utcájából alig 30 esetében van ilyen forgalmi rend, csakis ott, ahol a forgalom intenzitása és jellegzetessége indokolta ezt az intézkedést

– tájékoztatott kérdésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Ő is az egyirányúsítás előnyei közé sorolta a forgalmi fennakadások kiküszöbölésének elősegítését és az új parkolóhelyek létrehozásának lehetőségét, a hátrányoknál a hosszabb útvonalakat említette egyes lakók számára. Azt is megtudtuk, nincs előkészítési fázisban olyan utca vagy útszakasz, ahol ilyen forgalmi változások bevezetését terveznék.