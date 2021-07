Folyamatosan bővülnek a látnivalók a Mini Erdély Parkban

Töretlen a szejkefürdői Mini Erdély Park népszerűsége, ahová több tízezren látogattak el az idei szezonban. Az elmúlt időszakban egy tavat is létesítettek az üzemeltetők a helyszínen, ahol a felduzzasztott Duna által elnyelt Ada Kaleh szigetének kicsinyített mását állították ki. Újdonságokról szóló tervekből ugyanakkor nincs hiány.

Ada Kaleh szigete is megtekinthető a parkban • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mintegy 35 ezren látogattak el a szejkefürdői Mini Erdély Parkba az elmúlt két hónapban, bel- és külföldi turisták is kíváncsiak voltak az ott kiállított makettekre – fejtette ki a Székelyhonnak Fazakas Szabolcs, a projekt ötletgazdája. Mint mondta, igyekeztek a lehető legjobb körülményeket biztosítani a kánikulában érkezőknek, így egy hónapja párakapukat is elhelyeztek az ösvényeken.

Újdonságok, tervek

A Dunát szimbolizálva kis tavat létesítettek az üzemeltetők a parkban, ahol elhelyezték Ada Kaleh szigetének kicsinyített mását. Az egykori szigetet 1972-ben árasztottak el, miután vízerőmű épült a Vaskapu-szorosban. A maketten lakóházak, ugyanakkor az egykori erődítmény is látható. „Igaz, hogy nem Erdélyben volt a sziget, de mindenképp köze van Erdély történelméhez, mi pedig nyitottak vagyunk. Sokan nem tudták azt sem, hogyan nézett ki, de most láthatják” – magyarázta Fazakas. Közölte, a tónál fog még helyet kapni Herkulesfürdő, ugyanakkor a Nagyszeben melletti Vízakna kicsinyített mása is.

Tervezik még a közeljövőben egy alagút fúrását, hogy bemutathassák a parajdi, illetve a tordai sóbányákat.

A látnivalók folyamatosan bővülni fognak – ígért az ötletgazda. Arra is kitért, hogy hamarosan szimulátor segítségével tanulhatják meg a gyerekek, hogy miként lehet vezetni a nemrég bemutatott kismozdonyt, amely körbe viszi a látogatókat a parkban. Aki kellőképpen begyakorolta, majd élesben is kipróbálhatja a tudását.