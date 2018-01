Folyamatos a hóeltakarítás az udvarhelyszéki községi utakon

Az udvarhelyszéki községek egy részében saját traktorokkal végzik a települések hatáskörébe tartozó utak téli karbantartását, máshol pedig szakcéggel kötöttek szerződést. A polgármesterek szerint a csúszásmentesítés problémamentesen zajlik a községi utakon. Olyan település is van, ahol a problémás helyszínekre csúszásgátló anyagot szállítottak, hogy ha elakadnak az autók, a sofőrök és a lakók maguk lapátolhassanak sót meg homokot az útra.

Megbirkóznak a téllel Udvarhelyszéken. A községi utakon is eltakarítják a havat • Fotó: Barabás Ákos

A községi utak hómentesítésére egy székelyszentkirályi szakcéggel kötött szerződést Oroszhegy község polgármesteri hivatala, így a mintegy hetvenkét kilométernyi útszakasz csúszásmentesítéséért a külsős vállalkozás felel – közölte érdeklődésünkre a község polgármestere, Bálint Elemér Imre. Az utóbbi napok csapadékos időjárása nem okozott különösebb gondokat a községben. Az viszont rendszerint okoz fennakadásokat, hogy a község falvai dimbes-dombos területen helyezkednek el, így a hirtelen emelkedő hágókon nehéz közlekedni, ha megjegesedik az út. Ezekre a helyekre szóróanyagot vittek, így

amennyiben nem jut el időben a helyszínre a takarítást végző gép, és az autók elakadnak, a lakosok saját maguk is lapátolhatnak csúszásgátló anyagot az útra.

A polgármester azt is elmondta, hogy a község lakóinak többsége személyesen is ismeri a szakcég vezetőjét, és mivel a vállalat állandó szolgálatot teljesít, telefonon értesíthetik a helybéliek, ha problémát észlelnek.

Bálint Elemér Imre azt is elmondta, hogy jövő télen már saját géppel végzik majd a hóeltakarítást a községben, hiszen a napokban sikeresen elbírálták az egyik pályázatukat, így

száztízezer euróból bővítik a gépparkot. Egyebek közt hótolóval felszerelt járművet is vásárolnak majd.

A következő téltől költséghatékonyabban, saját géppel, saját alkalmazottakkal végzik majd a hóeltakarítási feladatokat – összegezte a polgármester.

Bögöz község polgármesteri hivatala is szakcéggel kötött szerződést a hóeltakarításra. Farkas Mózes községvezető lapunknak elmondta, az elmúlt hétvégén és hétfőn is folyamatosan járták hókotróval a községi utakat, emellett sózták is az úttestet. A polgármester szerint

Béta, Székelydobó, Vágás, valamint Mátisfalva községi útjain szokott több gond lenni, hiszen ott rendszerint többet havazik,

viszont hétfőn ott is tisztított a megbízott cég. Egyébként a községközpontban az elmúlt héten Hargita Megye Tanácsa utasítására

felszedték a fekvőrendőröket, ugyanis akadályozták a hóeltakarítást. A forgalomlassítókat tavasszal visszahelyezik.

Lövétén sem okozott közlekedési gondokat a havazás, Mihály Dénes polgármester elmondása szerint a hivatal saját traktorral végezte a hómentesítést. Homoródszentmárton községben sem voltak problémák, ott a hivatal saját traktorral, valamint egy bérelt eszközzel birkózott meg a községi utakat borító hó eltakarításával. Jakab Attila polgármester szerint általában a hófúvások szokták nehezíteni a közlekedést, de szerencsére idén még nem volt ilyen.

Etéden három éve pályáztak egy hóekével felszerelt traktorra, a községi utakat ennek segítségével takarítják, ám a településeket átszelő utak többsége megyei besorolású, így ez csak részmegoldás számukra – magyarázta Szőcs László polgármester. Nehéz ugyan a hóeltakarítás, mert az öt falunak sok utcája van,

a fő útvonalak mind megyei besorolásúak, ahol gyakran késve történik a beavatkozás, de a községieken a saját traktorjukkal és a hóekével igyekeznek minél jobban eltakarítani a havat,

emellett a közmunkások homokkal és sóval is szórják, szükség esetén a szociális segélyben részesülők is segítenek nekik.