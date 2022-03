Föld órája: több székelyföldi városban is szünetel a közvilágítás

Több székelyföldi város, közöttük Csíkszereda és Marosvásárhely is csatlakozik a Föld órája kezdeményezéshez és szombaton este lekapcsolják a közvilágítás, a közhivatalok fényeit. Arra biztatják a lakókat legyen ők is környezettudatosak és kapcsolják le a fényeket.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala is csatlakozik szombaton, március 26-án a Föld órája elnevezésű akcióhoz, amely 2007-ben indult Sydneyből. Mára már több ezer település kapcsolódik be a kezdeményezésbe. A kampány keretében több nagyváros is sötétbe borul világszerte, hogy így figyelmeztessék az embereket a Föld erőforrásainak kiapadására. A Föld órája energiatakarékosságra és az életmód újragondolására buzdít eme globális környezetvédelmi kampány keretében, és az egyén felelősségére hívja fel a figyelmet.

Marosvásárhelyen szombaton 20:30 és 21:30 óra között kialszanak a fények a polgármesteri hivatal épületében. Az akcióhoz csatlakozik a marosvásárhelyi vár is.

Segesváron a fent említett időben, a középkori várban kapcsolják le a közvilágítást, így is emlékeztetve mindenkit, hogy fontos, hogy a Föld tartalékait óvjuk.

Csíkszeredában szombaton este 20.30 és 21.30 között szünetel a közvilágítás a Mikó-vár előtti téren, a Promenádon, a Szabadság téren és a Központi parkban.