Fokozott rendőri jelenlét lesz az elkövetkező időszakban Felsősófalván, a járőrözések számát is növelik

Sűrűbben tartanak ellenőrzéseket az elkövetkező napokban a hatóságok Felsősófalván • Fotó: Beliczay László

Fokozott rendőri jelenléttel próbálják megakadályozni az agressziót az udvarhelyszéki Felsősófalván, miután egy hatéves kislányt gázoltak halálra vasárnap délután a településen. Különleges egységeket vezényeltek a helyszínre a hatóságok.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint egy 45 éves, székelykeresztúri férfi vasárnap délután egy hatéves helybéli kislányt gázolt el, aki az úttesten próbált átkelni. A baleset következtében a kislány életét vesztette.

Halálra gázoltak egy kislányt Felsősófalván Közúti baleset történt vasárnap késő délután Felsősófalvánál, emiatt nehézkesen halad a forgalom Székelyudvarhely irányába. Mint kiderült, egy kislányt gázoltak el, aki életét vesztette a baleset következtében. Közúti baleset történt vasárnap késő délután Felsősófalvánál, emiatt nehézkesen halad a forgalom Székelyudvarhely irányába. Mint kiderült, egy kislányt gázoltak el, aki életét vesztette a baleset következtében.

Nyágrus László parajdi polgármester lapunknak kifejtette, a baleset körülményeiről nem szeretne nyilatkozni, hiszen több verziót is hallott már, ám azt megerősítette, hogy vasárnap délután valóban szükség volt a fokozott hatósági jelenlétre, hiszen többen összegyűltek az utcán az áldozat rokonai közül. A tettlegességig fajuló vitát azonban tudomása szerint sikerült megakadályozni.

HIRDETÉS

Arról is beszélt, hogy bár megkeresésünkkor viszonylag nyugodt volt a hangulat,

az elkövetkező időszakban fokozott rendőri jelenlét lesz a faluban, a járőrözések számát is növelik.

Erről egyeztetett a helyi rendőrparancsnokkal. Több olvasónk is jelezte, hogy az áldozat rokonai Székelyudvarhelyen is jártak. Ezzel kapcsolatban László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője kifejtette, állami kollégáiknak segítettek, így ők is részt vettek a helyszín biztosításában vasárnap. Szerencsére sikerült elkerülni a problémákat, ahogyan hétfő délelőtt is, amikor az áldozat rokonai az elhunyt elszállítása érdekében érkeztek a városba.