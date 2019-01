Főként helyi kivitelezőkkel folytatnák a csíkszeredai hőszigeteléseket

Amennyiben akadálymentesen befejeződnek a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárások, tizenkét csíkszeredai tömbház külső hőszigetelése kezdődhet meg ebben az évben. Kormánytámogatást, illetve új pályázati kiírást is várnak.

A Kossuth Lajos utcai 20-22-24-26-os számú tömbházak hőszigetelésére is lehet számítani • Fotó: Gábos Albin

A Regionális Operatív Program által támogatott tömbház-hőszigetelési program legutóbbi kiírására két pályázati csomagot még 2017 decemberében benyújtott a csíkszeredai polgármesteri hivatal, ezeket támogatásra alkalmasnak minősítették, és részben már a finanszírozási szerződéseket is aláírták. Mint Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester kérdésünkre tájékoztatott, idén így 12 tömbház hőszigetelését szeretnék elkezdeni, és részben be is fejezni.

Nagy a valószínűsége, hogy lépünk egyet előre – így vélekedett az alpolgármester erről az évről a hőszigeteléseket illetően, amelyek 2016 óta gyakorlatilag szünetelnek. Ez az előrelépés több fronton történhet, egyrészt a már említett 12 tömbház esetében februárban készülnek kiírni a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást ,

Várjuk a komoly építőipari cégek jelentkezését a régióból, mert ez kulcskérdés a munkálatokat illetően, nem beszélve arról, hogy ezzel párhuzamosan több tanintézet – napközik, óvodák, iskolák – hőszigetelését is el kell végezni

– emlékeztetett Szőke. A 12 érintett társasház – Tető utca 13., Hunyadi János utca 33., 35., Testvériség sugárút 13., 16., 22A., Lendület sétány 10., 14., Pacsirta sétány 2., Kossuth Lajos utca 20-26., 46., Mihai Eminescu utca 2-4. – között vannak egy lakótömbként kezelt tömbházsorok, tízemeletes toronyházak, illetve négyemeletes lakóépületek is. Ezek mellett szeretnék megszerezni – két, folyamatban lévő munkálat mellett – a több éve késő kormánytámogatást tíz olyan társasház, illetve lépcsőház külső szigetelésére, amelyek különböző okokból nem feleltek meg az európai uniós támogatású hőszigetelési program feltételeinek.

Az alpolgármester bízik abban, hogy ha nem is mind a tíz esetben, de a jelentkezők egy része számára lesz finanszírozás a tömbház-hőszigetelési kormányprogramból, és így ezekre is közbeszerzési eljárást lehet kiírni.

A Regionális Operatív Program által legutóbb meghirdetett, tavaly februárban zárult pályázati kiírásra Csíkszeredából 35 tömbház lakói jelentkeztek, közülük 23 lakóépület lemaradt a lehetőségről,

mert esetükben nem készültek el időben a szükséges megvalósíthatósági tanulmányok – az ajánlattevő tervezők nem feleltek meg a közbeszerzési eljárás feltételeinek. Noha a hőszigetelések számára támogatást biztosító program új kiírására vonatkozó kérést és indoklást – pénz is maradt bőven erre a célra – a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség továbbította az illetékes Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak, a szaktárca még nem hozott erre vonatkozó döntést. Csíkszeredában idén erre a pályázati lehetőségre is számítanak.

Megosztott költségek



A hőszigetelések kivitelezési költségeinek 25 százalékát (négyzetméterenként 90 lejt egy lakás számára) a lakók állják, 60 százalékos az európai uniós program, és 15 százalékos a helyi önkormányzat hozzájárulása. A jelentkezéshez szükség volt a kérés mellett a lakószövetségi közgyűlés határozatára, a lakástulajdonosok legkevesebb 80 százalékának jóváhagyását igazoló dokumentumra, telekkönyvi kivonatra, a lakószövetségi önrész 10 százalékának befizetését igazoló bankszámla-kivonatra is.