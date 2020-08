Főként az egyszerű szövetmaszkok forgalmazásában tapasztaltak törvénytelenségeket a fogyasztóvédők

Nem mindig könnyű megkülönböztetni az orvosi maszkot az egyszerű szövetmaszktól, de a boltban nem téveszthetik meg a vásárlókat. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Javult a helyzet az utóbbi időszakban a koronavírus terjedése elleni óvintézkedések betartását illetően a Hargita megyei kereskedelmi egységekben, vendéglátóhelyeken, piacokon. A Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársai

nem kellett bírságoljanak az utóbbi időben az említett kategóriákba tartozó cégekre vonatkozó előírások – eladók, személyzet maszkviselési kötelezettsége, kézfertőtlenítők kihelyezése, a társas távolságtartás betartatása, az asztalok egymástól megfelelő távolságra való elhelyezése – betartásának az elmulasztása miatt

– tudtuk meg Laurențiu Moldovantól. „Nem mondhatom, hogy Hargita megyében nem tartják be, elég fegyelmezettek a cégek e téren. De hát ez nem is új dolog senki számára. És legyünk őszinték, hogy ne tartanák be, hiszen mi is ellenőrizzük és a rendőrség is ellenőrzi őket” – fogalmazott a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője.

Tapasztalata szerint azonban a boltok, piacok, vendéglátóegységek kliensei nem annyira fegyelmezettek a rájuk vonatkozó kötelezettségek betartását illetően, mint az említett egységek személyzete, működtetői. Ez viszont már kívül esik a fogyasztóvédelem hatáskörén,

ők legfeljebb csak felhívhatják a magánszemélyek figyelmét a maszkviselési kötelezettségre, de az előírás betartását nem kérhetik számon rajtuk

– mondta Laurențiu Moldovan.

Szabálytalanságok a maszkok címkézésében

A fogyasztóvédelem a maszkok árusítását is szigorúan ellenőrzi, rendszeres időközönként, e téren viszont számtalan esetben tapasztaltak szabálytalanságokat a legutóbbi, múlt hónapban véget ért, több mint egy hónapig tartó ellenőrzés-sorozaton.

16 esetben bírságoltak összesen 48 ezer lej értékben, 11 írásos figyelmeztetést róttak ki, és leállították 34 352 maszk forgalmazását címkézési szabálytalanságok miatt.

A maszkok három kategóriába sorolhatók az általuk biztosított védelem szempontjából. A legbiztonságosabbak ezek közül természetesen az egészségügyi minisztérium által engedélyezett orvosi maszkok, a második kategóriába tartoznak az egyéni védőfelszerelésként árusítható, többnyire építkezésben használt portól védő maszkok, és

a harmadik kategóriába tartoznak az egyszerű szövetből készült maszkok, amelyek rendszerint nem biztosítanak megfelelő védelmet a vírussal szemben

– ismertette a besorolásokat a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője. Mint elmondta, utóbbiakkal akadt a legtöbb gondjuk az ellenőrzések során. „Vannak ilyen-olyan fehér maszkok, amelyek hasonlítanak az orvosi maszkhoz, de mi az ellenőrzések során a dokumentációt nézzük, vagyis azt, hogy a minisztériumi jóváhagyásának megfelel-e”.

Az egyszerű, varrodákban készült szövetmaszkokat törvényellenes védőmaszkként árusítani, ezeket csak ruházati cikként lehet forgalomba hozni, akik ezt nem így teszik, fogyasztóvédelmi bírságot kapnak

– tudtuk meg Laurențiu Moldovantól.

A maszkoknak nem csak a minősége és biztonságossága, hanem az ára is nagyon változó, ezzel kapcsolatban azonban semmilyen szabályozás nincs. Amint azt a fogyasztóvédelmi felügyelőség illetékese érdeklődésünkre elmondta, korábban központi szinten megpróbálták hatóságilag szabályozni az árakat, illetve megszabni a felső értékeket, ám ez nem sikerült.