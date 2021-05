Főként a beoltottak örülhetnek a közelgő lazításnak

Régóta várt enyhítésekre lehet számítani jövő hónaptól, azokban a térségekben azonban, ahol alacsony az átoltottság, ez az esetszámok növekedését vonhatja maga után. Hargita megyében is fennáll ennek a veszélye, ám a térségben emelkedett az elmúlt napokban az oltakozási kedv, ami tovább nőhet néhány újdonságnak köszönhetően: már előjegyzés nélkül is igényelhető az immunizálás, és egy kivételével az összes oltóközpontban elérhetővé vált a Pfizer-BioNTech oltóanyag. Újabb részletek derültek ki továbbá a csíksomlyói búcsú kapcsán is.