Fogadni, vagy nem fogadni Márki-Zay Pétert? – kérdezte Gálfi Árpád a székelyudvarhelyieket, majd törölte a posztját

Gálfi Árpád előbb megkérdezte a lakosságot, fogadja-e Márki-Zay Pétert, vagy sem, majd törölte a bejegyzést • Fotó: Képernyőfotó

„Tisztelt székelyudvarhelyiek! A tegnap (hétfőn, szerk. megj.) kaptam egy levelet, amelyet Márki-Zay Péter úr nevében írt az egyik munkatársa. A levél szerint Hódmezővásárhely polgármestere (aki vasárnap estétől a magyarországi ellenzék miniszterelnök-jelöltje is) egy kisebb erdélyi körút keretében szeretné meglátogatni városunkat és szeretne személyesen velem is találkozni. Erre a levélre kellene mielőbb válaszolnom” – így kezdődik Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármesterének kedden délután közzétett Facebook-posztja, amelyben

a lakosság véleményét kérte arról, hogy fogadja-e vagy sem Hódmezővásárhely polgármestereként vele is találkozni óhajtó Márki-Zay Pétert.

A polgármester posztját személyes álláspontjának ismertetésével folytatta, ezt írta többek közt: „Nekem van személyes véleményem mindenkiről, aki Gyurcsány Ferenccel képes összefogni” – írta. Gálfi azzal folytatta, hogy mivel nem magánemberként, hanem városvezetőként érte a megkeresés, „tisztelettel kérdezem önöket, kérdezlek titeket, kedves székelyudvarhelyiek, hogy fogadjam-e Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, a jelenlegi Magyar Kormány ellenzékének miniszterelnök-jelöltjét városunk Polgármesteri Hivatalában, vagy inkább maradjunk ki az ilyenszerű kampánylátogatások vendéglátóinak listájáról? Igen, vagy nem?”.

Volt kérdés, nincs kérdés

A poszt szerda reggelre eltűnt. Az ügyben érdeklődtünk a polgármesteri hivatal sajtóosztályán, ahol azt a választ kaptuk, hogy

ez egy magánjellegű bejegyzés volt, párhuzamos a hivatal ügyvitelével, ezért erről kizárólag a polgármester nyilatkozhat.

Ezt szerettük is volna megtenni, telefonon többször is kerestük Gálfi Árpádot, de nem értük el.

A bizonytalankodás jót tett

A Telex.hu értesülései szerint a látogatás egy erdélyi körút keretében már régóta tervben volt. A portál Márky-Zay Péter stábjával vette föl a kapcsolatot, és megtudták azt is, hogy a székelyudvarhelyi polgármester posztját pozitív tényezőnek minősítették, hiszen általa több emberhez eljutott a körút híre. Sőt, segített bővíteni az állomások számát is, hiszen szintén Gálfi bejegyzése nyomán megkeresés is érkezett, például Kolozsvárról is.