Fogadják a panaszokat Antal Lóránt frissen megnyitott szenátori irodájában

Megnyitotta székelyudvarhelyi irodáját Antal Lóránt szenátor, aki az elkövetkezőkben a romákkal kapcsolatos kérdésekre is nagy hangsúlyt fektetne.

Irodanyitás Udvarhelyen. Fel lehet keresni a szenátort • Fotó: Barabás Ákos

„A romák kérdését is kiemelt módon szeretném kezelni” – jelentette ki Antal Lóránt, majd András Loránd beszélt a témáról bővebben, kifejtve, hogy nem a világot akarják megváltani, de reális képet szeretnének bemutatni – egyelőre csak az udvarhelyszéki – helyzetről.

Varga Zsuzsanna lett a szenátori iroda vezetője, illetve az udvarhelyszéki koordinátor, Szakács Tibor a gyergyószéki koordinátor, valamint András Loránd romakérdésekért felelős ifjúsági vezető, Szabó Katalin sajtófelelős és Polacsek Péter PR-os munkatárs – mutatta be csapatát Antal Lóránt. „Fontos volt, hogy fiatal, de saját szakterületükön tapasztalt munkatársakkal dolgozzak” – fogalmazott.

„Tisztában vagyunk vele, hogy például a népszámlálási adatok nem minden esetben helyesek. Ezt szeretnénk korrigálni, mert elengedhetetlen ahhoz, hogy a parlamentben reális döntések szülessenek” – magyarázta. Mint mondta,

két évig tartó munkára készülnek,

amelynek során önkormányzatokkal konzultálnak, illetve az érintetteket is felkeresik. Az említett célok mellett például a kisebbségi és az ifjúsági kérdésekre is válaszokat szeretnének találni. „Meg szeretnénk azt is állapítani, hogy miként néz ki ma Udvarhelyszék nemzetiségi térképe. Az alapján akcióterveket lehet majd készíteni” – tette hozzá.