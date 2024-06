Focizz a Rádió GaGával!

Hogy is mehetnénk el szó nélkül a labdarúgó Európa-bajnokság mellett. Természetesen mi is végigizguljuk az egy hónapot, és szurkolunk a nekünk kedvező legjobb eredményekért. Majd meglátjuk, hogy bejönnek-e tippjeink. Nektek azonban könnyebb dolgotok van, mert ha a GaGával fociztok, fix nyereménnyel gazdagodtok.

a mozgásnál maradva a székelyudvarhelyi TÉR gondolt a táncoslábúakra is, hiszen egy 100 lej értékű bérletet ajánlott fel, mely társastánc oktatásra használható fel, valamint egy 150 lej értékű bérlet is keresi gazdáját, mely felhasználható táncterápiás foglalkozásaik bármelyikére;

a sportkedvelőknek kedveznek a Running Fesztivál Csíkszereda által biztosított ajándékok is, hiszen három 40 lej értékű családi benevezésre alkalmas belépőt biztosítanak, ugyanakkor 2 szerencsés hallgató egyenként egy 130 lej értékű regisztrációs díjat nyer, mely felhasználható az 5 kilométeres szakasz teljesítésére. Végül, de nem utolsó sorban 2 hallgatónk benevezhet a 10 kilométeres futásra is, melynek értéke 130 lej személyenként;

A játék június 15-én veszi kezdetét, amikor is ha téged hívnak műsorvezetőink, és helyesen válaszolsz a focival kapcsolatos kérdésükre, akkor azonnal megajándékoznak, de 17:00 óra után a napi fődíjak egyike is a tiéd lehet.

Székelyudvarhely szívében, két üzlethelyiségben is színes választékkal várják vásárlóikat. Termékeik között megtalálhatóak az irodaszereken, tanszereken kívül a baba- és gyerekjátékok bő kínálata is.

Lazíts a beltéri szaunák és medencék pihentető melegében, vagy hűsölj a medencékkel és szaunákkal felszerelt kültéri wellness-kertben. A spa és wellness kezelések a teljes jólét érzését nyújtják. Töltődj fel a hegyek, a víz és az érintetlen levegő erejével!

A parajdi Gamma üzlet 2006-ban indult családi vállalkozásként, és azóta is szívvel-lélekkel szolgálják ügyfeleiket. Kezdetben ruházat és cipők széles választékával álltak a vásárlók rendelkezésére. Az évek során elkötelezettségük és szenvedélyük növekedett, így 2016-tól elektronikai részleggel is bővültek. Itt megvásárolhatóak kis konyhai kiegészítők (pl. kenyérpirítók, vízforralók), valamint nagyobb háztartási eszközök (pl. hűtőszekrények, mosógépek) is. Emellett választhatunk televíziókat is a legújabb modellektől kezdve a különböző méretű és funkciójú készülékekig.