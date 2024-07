Fociznak egy jót Csíkszentsimonban

2024. július 24., szerda

Miért van jelentősége egy nyolcszáz évvel ezelőtti dokumentumnak napjainkban is?

Kerekasztal-beszélgetésen mutatták be az Andreanum 800, Az európai önrendelkezés kezdetei a Magyar királyságban című könyvet Tusványos első napján. A panelbeszélgetés során szó esett arról, miért volt fontos az Andreanum 1224-ben, és miért fontos most is.