Focipályát avattak, a termálstrand helyzetéről beszéltek a Szentegyházi Napokon

Használható az új futballpálya Szentegyháza nagyfalusi részén, ahol hamarosan lelátókat is fognak építeni – derült ki a létesítmény avatóünnepségén szombaton, a Szentegyházi Napokon. Mindemellett a Szentegyháza Gyöngye termálfürdő további üzemeltetéséről is tájékoztattak az események részeként.

Régi autókat tároltak ott, illetve fatelep volt az új futballpálya helyén, mielőtt megvásárolta volna a területet a szentegyházi önkormányzat – emlékezett vissza az avatóünnepségen Lőrincz Csaba helyi polgármester. Felidézte azt is, hogy nem volt egyszerű a pálya kialakítása, hiszen

egy hatalmas gödör is tátongott a helyszínen, amelynek feltöltéséhez 180 alkalommal kellett fordulnia a földet, homokot szállító autónak.

Az építkezés többi részét is helyi forrásokból – a hivatal munkatársait is bevetve –, illetve a Vasas Sportklub támogatóinak köszönhetően lehetett megvalósítani. A tervek elkészültek, így

Az elöljáró arról is beszélt, hogy igyekeznek megmenteni az egykor méltán híres, ugyanakkor az utóbbi időszakban egyre inkább hanyatló sportklubot – ezt a csapat tenni akaró vezetőinek köszönhetően tudják megtenni.

„Természetesen nem mondunk le a régi, lenti pályáról sem egészen, továbbra is nyitottak vagyunk egy értelmes tárgyalásra. Mindenkinek jó, ha van egy alternatíva” – fogalmazott Lőrincz.

A cél az utánpótlás kinevelése és az, hogy idén el tudják indítani a „nagy focicsapatot” is.

Jelen volt az avatóünnepségen a focipálya kialakítását segítő Fehérvári József, Szentegyháza egyik testvértelepülése, a magyarországi Baracs község alpolgármestere. Ő úgy gondolja, hogy egy település sport nélkül nem tud létezni, ezért gratulált Szentegyháza vezetőségének az ebbéli felismeréshez. Beszéde végén focilabdákat adott át Vasas Sportklub vezetőjének.

Juhász László székesfehérvári helyi képviselő felajánlotta, hogy jövőre náluk táborozzanak a szentegyházi sportklub utánpótlás-csapatának tagjai.

A termálvizű strand mindenkié

Idén a helyi önkormányzat által nem rég visszaperelt Szentegyháza Gyöngye termálfürdő a fő helyszíne a városnapoknak, ott szerelték fel a kis- és a nagyszínpadot, ahová több fellépőt is várnak. Itt rendezkedtek be az árusok, illetve a főzőverseny részvevői is, a részvevőkkel együtt belakva a helyszínt.